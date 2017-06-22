МОМ: более 626 тысяч человек покинули Мосул с начала операции против ИГ*

ЖЕНЕВА, 22 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 626 тысяч человек покинули иракский Мосул с начала в октябре 2016 года операции по освобождению города от боевиков ИГ*, заявили в четверг в Международной организации по миграции.

"С начала операции в Мосуле общее количестве внутренне перемещенных лиц достигло 104 447 семей, или 626 682 человек. Из них 432 726 человек до сих пор не вернулись в свои дома", — заявили в МОМ.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство"*, захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ* в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.

*Террористическая организация, запрещенная в России