Сейм Польши принял поправки к закону о сносе около 500 памятников

ВАРШАВА, 22 июн — РИА Новости. Сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм", передает корреспондент РИА Новости.
Согласно новым поправкам сносу также подлежат памятники и памятные камни, "прославляющие коммунизм". Согласно данным воевод, в стране установлены порядка 490 таких монументов.
Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.
При этом он напомнил, что среди "острых практических вопросов" в двусторонних отношениях на одном из важнейших мест стоит "историко-мемориальная проблематика и состояние и безопасность советских и российских воинских захоронений, кладбищ и мемориальных знаков, которые, сообразно основным двусторонним договоренностям на межгосударственном и межправительственном уровнях 1990-х годов, должны польской стороной охраняться и за ними должен быть обеспечен надлежащий уход".
Дипломат отметил, что российская сторона, в том числе МИД России, регулярно реагирует на инциденты, связанные с атаками вандалов на советские памятники, призывая "обеспечить уход и безопасность, исключить повторение подобных инцидентов, найти и наказать виновных и восстановить ущерб".