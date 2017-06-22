Сейм Польши принял поправки к закону о сносе около 500 памятников

ВАРШАВА, 22 июн — РИА Новости. Сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм", передает корреспондент РИА Новости.

В апреле прошлого года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает запрет на пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, "символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим".

Согласно новым поправкам сносу также подлежат памятники и памятные камни, "прославляющие коммунизм". Согласно данным воевод, в стране установлены порядка 490 таких монументов.

Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

В апреле текущего года директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев заявил журналистам, что принятие в Польше закона, позволяющего сносить советские памятники, может иметь непоправимые последствия для отношений Варшавы и Москвы.

При этом он напомнил, что среди "острых практических вопросов" в двусторонних отношениях на одном из важнейших мест стоит "историко-мемориальная проблематика и состояние и безопасность советских и российских воинских захоронений, кладбищ и мемориальных знаков, которые, сообразно основным двусторонним договоренностям на межгосударственном и межправительственном уровнях 1990-х годов, должны польской стороной охраняться и за ними должен быть обеспечен надлежащий уход".

Дипломат отметил, что российская сторона, в том числе МИД России, регулярно реагирует на инциденты, связанные с атаками вандалов на советские памятники, призывая "обеспечить уход и безопасность, исключить повторение подобных инцидентов, найти и наказать виновных и восстановить ущерб".