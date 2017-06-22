Почти 80% граждан Южной Кореи выступают за диалог с КНДР, показал опрос

ТОКИО, 22 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Почти 80% населения Южной Кореи поддерживает идею о восстановлении диалога с КНДР в рамках усилий по урегулированию ядерной программы Пхеньяна, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного консультационным советом при администрации южнокорейского президента.

По информации агентства Ренхап, в опросе участвовали около 1000 человек. В частности, почти 75% респондентов поддерживают решение правительства разрешить гуманитарные обмены между Южной Кореей и КНДР на уровне неправительственных организаций. Чуть более 48% опрошенных ожидают улучшения межкорейских отношений.

Соцопрос также показал, что все больше людей в Южной Корее начинают рассматривать КНДР как страну, которой необходима поддержка. Такое мнение выразили 39,8%, что на 5,1 процентного пункта выше результатов предыдущего опроса. Чуть более 44% респондентов считают, что КНДР является враждебной нацией.

Накануне президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду, что сможет встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца года, если сложатся благоприятные условия. Встречи лидеров двух корейских государств проходили дважды — в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах при бывшем лидере Северной Кореи Ким Чен Ире — отце нынешнего руководителя страны. Встреча в 2007 году пока была последней.