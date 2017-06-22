МИД обратил внимание западных СМИ на неопознанные вертолеты в Афганистане

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала СМИ Запада, в частности, США, обратить внимание на сообщения о так называемых неопознанных вертолетах в Афганистане, оказывающих поддержку боевикам террористической группировки "Исламское государство"*.

По ее словам, в Москве обратили внимание на сообщения о переброске вертолетами без опознавательных знаков боевиков афганского крыла ИГ*, а также вооружения и боеприпасов для них на востоке Афганистана. Как отметила Мария Захарова, 14 июня боевикам ИГ* удалось занять большую часть стратегически важного пещерного комплекса Тора-Бора в уезде Пачирагам провинции Нангархар.

"Незадолго до этого была зафиксирована в указанную провинцию доставка неопознанными вертолетами более 50 вооруженных экстремистов для усиления террористической группировки, развернувшей наступление на Тора-Бора, а также передача боевикам контейнера с оружием и боеприпасами", — сказала Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД РФ назвала показательным тот факт, что до сих пор ни афганскими властями, ни руководством военного присутствия США и НАТО в Афганистане не дано вразумительных объяснений относительно участившихся в последние месяцы полетов так называемой авиации, которая была замечена в оказании поддержки боевикам ИГ* в различных районах Афганистана.

"Вот это продолжающееся молчание по данному поводу становится все более красноречивым. Я также обращаю внимание конкретно на это средств массовой информации, в частности, Запада, в частности, Соединенных Штатов Америки, которые в последнее время так часто писали материалы на тему о якобы имеющейся поддержке Россией талибов, экстремистов на территории Афганистана. Мы неоднократно говорили, что эти материалы под собой не имеют никакого основания, и заявляли о российской однозначной позиции по данному вопросу. Очень бы хотелось, чтобы вот эти неопознанные вертолеты также появились не только в Афганистане, но и на страницах западных средств массовой информации", — добавила она.

Мария Захарова отметила, что у западных СМИ есть возможность задать соответствующие вопросы о неопознанных вертолетах в Пентагоне, Белом доме и госдепе США.

"Я понимаю, что вы ищете российских хакеров. Теперь вы можете переключиться на вертолеты, которые в самом Афганистане считают американскими, и которые оказывают поддержку не каким-то умеренным боевикам или экстремистам, а непосредственно игиловцам", — добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ведомстве возникли вопросы в связи с заявлениями парламентариев Афганистана о полетах вертолетов американского производства без опознавательных знаков над территориями, подконтрольными экстремистам.

* Террористическая организация, запрещенная в России