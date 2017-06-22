В МИД ответили на критику дипломатов из США российского гумцентра в Сербии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Дипломатам США следует поинтересоваться мнением балканских государств и общественных организаций о российско-сербском гуманитарном центре в городе Ниш, прежде чем заявлять о его "шпионских" функциях, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, американскими дипломатами были сделаны "совершенно немыслимые, абсурдные, надуманные обвинения в худших традициях холодной войны". "Якобы речь идет чуть ли не о некоем шпионском гнезде России на Балканах, которое якобы способно поставить под угрозу американский контингент в Косово", — сказала она.

"Хотелось бы, чтобы американские дипломаты поинтересовались тем, как эти государства, общественные организации в этих странах оценивают работу российско-сербского гуманитарного центра, прежде чем делать подобные абсурдные заявления", — заявила дипломат.

Она напомнила, что Центр "с самого начала был задуман и реализован как совместная с Сербией гуманитарная миссия, ориентированная на работу на Балканах в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами".

Российско-сербский гуманитарный центр — межправительственная организация, осуществляющая чрезвычайное гуманитарное реагирование на территории Сербии и Балканского региона. Штаб находится в городе Ниш примерно в 200 километрах к югу от Белграда. Временем начала его работы принято считать 25 апреля 2012 года, когда в Сербии было подписано межправительственное соглашение о создании российско-сербского гуманитарного центра по реагированию на чрезвычайные ситуации.

За годы работы центр и МЧС РФ неоднократно оказывали помощь странам региона при наводнениях и лесных пожарах. Официальные лица России и Сербии неоднократно публично отрицали какую-либо "шпионскую" функцию Центра, приглашая другие страны принять участие в его работе.