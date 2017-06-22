МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Дипломатам США следует поинтересоваться мнением балканских государств и общественных организаций о российско-сербском гуманитарном центре в городе Ниш, прежде чем заявлять о его "шпионских" функциях, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотелось бы, чтобы американские дипломаты поинтересовались тем, как эти государства, общественные организации в этих странах оценивают работу российско-сербского гуманитарного центра, прежде чем делать подобные абсурдные заявления", — заявила дипломат.
Она напомнила, что Центр "с самого начала был задуман и реализован как совместная с Сербией гуманитарная миссия, ориентированная на работу на Балканах в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами".
За годы работы центр и МЧС РФ неоднократно оказывали помощь странам региона при наводнениях и лесных пожарах. Официальные лица России и Сербии неоднократно публично отрицали какую-либо "шпионскую" функцию Центра, приглашая другие страны принять участие в его работе.