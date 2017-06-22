СМИ сообщили об установке металлодетекторов на ж/д вокзалах в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 22 июн — РИА Новости, Александр Шишло. На железнодорожных вокзалах международного сообщения Брюсселя, Льежа и Антверпена с июля будут установлены рамки-металлодетекторы, сообщила в четверг электронная версия газеты Libre Belgique.

Сделать это власти пообещали еще в 2015 году после попытки совершения теракта в поезде международного следования, и необходимость чего стала еще более актуальной после теракта во вторник на центральном вокзале Брюсселя.

В августе 2015 года злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия в скоростном экспрессе Thalys, следовавшем из Амстердама в Париж. Пострадали три человека. Нападавшего удалось обезвредить пассажирам, среди которых были двое американских военных, один из которых получил огнестрельное ранение, второй — ножевое.

Во вторник военные застрелили мужчину, пытавшегося взорвать на вокзале Брюсселя чемодан с гвоздями и газовыми баллонами. Чемодан взорвался дважды, но взрывы оба раза были слабыми, никто не пострадал.