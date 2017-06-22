"Талибан"* опубликовал новое видео с похищенными в Кабуле иностранцами

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* опубликовало видео с иностранными заложниками из США и Австралии, похищенными в Афганистане в августе 2016 года, передает телеканал Tolo News.

По его данным, на опубликованном видео запечатлены гражданин США профессор Кевин Кинг и австралиец Тимоти Уикс, его коллега по работе в Американской университете в Кабуле. Они были похищены близ кампуса подразделения Американского университета в Афганистане.

Заложники "Талибана"* обращаются к властям своих стран с просьбой обменять их на боевиков движения "Талибан"*, удерживаемых в тюрьмах Баграм и Пули-Чархи.

Телеканал отмечает, что на предыдущем видео, опубликованном в начале текущего года, оба пленных выглядели "подавленными", в то время как в новом ролике они кажутся "слегка более здоровыми". Тогда Кинг также обратился к избранному на тот момент президенту США Дональду Трампу с просьбой о помощи.

​* запрещенная в России организация