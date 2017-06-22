Россия направила ноту в МИД Франции после инцидента в Ле Бурже

ПОСОЛЬСТВО РФ НАПРАВИЛО НОТУ В МИД ФРАНЦИИ В СВЯЗИ С НАПАДЕНИЕМ НА АВТОМОБИЛЬ С ГЛАВОЙ ДЕЛЕГАЦИИ РОСОБОРОНЭКСПОРТА НА АВИАСАЛОНЕ В ЛЕ БУРЖЕ — МИД РФ