Минобороны НКР опровергло данные о сбитом в Карабахе беспилотнике

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (425)

ЕРЕВАН, 22 июн – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики опровергло информацию азербайджанского военного ведомства о сбитом армянском беспилотнике.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что в среду вечером на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе был уничтожен армянский беспилотный летательный аппарат, совершивший попытку осуществить разведывательные полеты над позициями азербайджанских вооруженных сил.

"В Армии обороны Карабаха не было никаких потерь техники, в том числе беспилотного летательного аппарата", — сказал РИА Новости пресс-секретарь Минобороны НКР полковник Сенор Асратян.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

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