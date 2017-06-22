БАНГКОК, 22 июн — РИА Новости. Наркополиция Таиланда задержала четырех мужчин в возрасте от 19 до 22 лет, перевозивших от северной границы Таиланда в Бангкок миллион таблеток синтетического наркотика амфетамина, сообщает в четверг интернет-версия газеты Bangkok Post.

Наркотик, в 500 упаковках по 2000 таблеток в каждой, был спрятан в одном из двух автомобилей-пикапов, следовавших один за другим от самой границы в провинции Чианграй, где расположен печально известный "Золотой треугольник" на стыке территорий Таиланда, Лаоса и Мьянмы, в котором расположены десятки подпольных лабораторий, производящих как амфетаминосодержащие наркотики, так и опиаты — морфин и героин.

Полицейские получили информацию о том, что большая партия амфетамина будет перевозиться на одном автомобиле, а другой будет следовать вместе с ним в качестве сопровождения и для отвлечения внимания правоохранителей в случае обнаружения. Сотрудники наркополиции знали, в каком из пикапов находится наркотик, и поэтому сразу остановили именно этот пикап, а уже потом — автомобиль сопровождения, говорится в сообщении.

На первом же допросе один из задержанных молодых людей сообщил следователям, что всю четверку наняли наркоторговцы для перевозки наркотика в район рынка Талат Тхаи в провинции Патхум Тхани, расположенного в непосредственной близости к Бангкоку.