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Курс на смягчение: Белый дом хочет изменить проект новых санкций против РФ

Сюжет:
Санкции в отношении России (6001)
10:2622.06.2017
(обновлено: 10:32 22.06.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США. Архивное фотоОфициальная резиденция президента США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа намерена смягчить законопроект о новых санкциях в отношении России. Как пишет газета New York Times, чиновники уже обсуждают этот вопрос с палатой представителей конгресса.

"Белый дом предпринимает меры, чтобы палата представителей ослабила законопроект…, который позволяет конгрессу блокировать в будущем любые шаги президента США Дональда Трампа по снятию каких-либо санкций в отношении Москвы", — говорится в материале издания.

Капитолий - здание Конгресса США, состоящего из Сената и Палаты представителей. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Депутат: Палата представителей США, скорее всего, примет санкции против РФ
Журналисты отмечают, что Белый дом хочет помешать "неуклюжей и наносящей политический урон" борьбе вокруг права вето между республиканской администрацией Трампа и конгрессом, который контролируют однопартийцы президента.

New York Times пишет, что палата представителей оказалась перед выбором: следовать привычной линии против Москвы или избежать потенциальной конфронтации с президентом.

О попытках Белого дома ранее писали и журналисты Politico.

"Белый дом обеспокоен, что этот законопроект свяжет руки в плане американо-российских отношений, о чем публично говорил госсекретарь Рекс Тиллерсон", — отмечало издание со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Что предлагают сенаторы

Новые санкции против России и Ирана сенат одобрил на прошлой неделе. Законопроект поддержали 98 сенаторов из 100.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Фото : U.S. State Department
Госдеп: позиция США по санкциям против России остается неизменной
Документ предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Кроме того, проект предусматривает, что президент США может принять меры в отношении компаний, которые собираются вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставлять услуги или оказывать информационную поддержку.

Отдельным пунктом прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".

Сенат против Конституции США

Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Газпром" заявил, что новые санкции США угрожают поставкам газа в Европу
Накануне издание The Washington Post сообщило, что новый законопроект об антироссийских санкциях противоречит Констатуции США.

Согласно основному закону страны, палата представителей конгресса должна первой вносить и принимать законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов государства. Рассматриваемый же документ вопреки закону сначала одобрил сенат.

Процедурные нарушения признал и член палаты представителей конгресса Кевин Маккарти.

"Проблема в том, что сенат сплоховал", — заявил конгрессмен журналистам.

По его словам, у американских законодателей есть два выходы из сложившейся ситуации: либо сенат "подправит" свой проект, либо палата представителей напишет собственный документ и рассмотрит его.

Маккарти не стал уточнять, когда американские власти смогут решить проблему.

Палата представителей взяла паузу

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Эксперт: утечка плана Тиллерсона по нормализации отношений с РФ неслучайна
Во вторник республиканское большинство в палате представителей направило документ, одобренный сенатом, в комитет по международным делам. По мнению экспертов, это может затянуть процедуру принятия санкций.

Если палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит согласовать его с сенатом.

"Это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности", — заявил конгрессмен Элиот Энгел.

Недовольство Евросоюза

Законопроект о новых санкциях уже раскритиковали в ЕС. Европейцы считают, что американцы заботятся лишь о развитии своей нефтяной и газовой промышленности и с помощью ограничений намерены убрать с рынка конкурента в лице России.

Столица Австрии Вена. Архивное фото
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
В Австрии заявили, что экономика не должна использоваться как оружие
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн заявили, что политические санкционные инструменты не должны затрагивать экономику. По мнению политиков, энергоснабжение Европы — дело самой Европы, а не Соединенных Штатов.

"Кто и как поставляет нам энергоресурсы, мы решаем в соответствии с рыночными правилами открытости и конкуренции", — говорится в документе.

В Кремле опасения европейцев назвали оправданными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ограничения способны нанести ущерб не только Москве.

Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
В Сенате США назвали возможные последствия новых антироссийских санкций
"Многие фермеры и промышленники в Германии несут прямые убытки в связи с этими санкциями. И поэтому, конечно, проявление недовольства вполне понятно и объяснимо", — заявил Песков журналистам на прошлой неделе.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не стремится к противостоянию с США.

"Нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор", — пояснил Песков, комментируя планы американских сенаторов.

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