Стали известны новые подробности дела о взрыве на брюссельском вокзале

Взрыв на вокзале в Брюсселе (26)

Криминалисты работают на месте теракта на центральном вокзале Брюсселя

Криминалисты работают на месте теракта на центральном вокзале Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 22 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Устроивший взрыв на центральном вокзале Брюсселя террорист Усама Зариу добрался до места совершения теракта на метро, сообщила электронная версия газеты Libre Belgique.

По ее данным, до станции метро Зариу с грузом взрывчатки доехал на вызванном им на дом такси.

Во вторник военные застрелили мужчину, пытавшегося взорвать на вокзале чемодан с гвоздями и газовыми баллонами. Чемодан взорвался дважды, но оба взрыва были слабыми, никто не пострадал. Прокуратура возбудила дело по статье "попытка террористического убийства". Террорист оказался 36-летним гражданином Марокко, проживавшим в брюссельской эмигрантской коммуне Моленбек.

Полиция задержала четырех человек из окружения террориста, устроившего взрыв на вокзале в Брюсселе, сообщила в среду федеральная прокуратура Бельгии.

По данным Libre Belgique, перед тем как эмигрировать в Бельгию, Усама Зариу обучался в университете Мохамеда Первого в Уджде.