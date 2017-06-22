Поход в театр с замминистра энергетики Украины продали на аукционе за $345

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины Наталией Бойко, выставленный на благотворительном аукционе, купили за 9 тысяч гривен (345 долларов), свидетельствуют данные на сайте электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro.

Ранее поход в театр с Бойко был выставлен на благотворительные торги на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro, стартовая цена составляла 3,8 доллара.

Победителем лота "Поход в театр с заместителем министра энергетики Наталией Бойко" стал Алексей Бойчук. При этом на сайте, кроме имени и фамилии, больше никаких данных о победителе не указано. Всего в аукционе приняли участие семь человек.

В феврале 27-летняя Бойко была назначена замминистра энергетики Украины.

Ранее на благотворительные торги на электронной площадке ProZorro был выставлен завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, стартовая цена — так же 3,8 доллара.