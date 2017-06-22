Бывшие узники рассказали о сети тюрем ОАЭ в Йемене, где применяют пытки

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывшие узники, правозащитники и чиновники Йемена сообщают, что ОАЭ управляет системой секретных тюрем на юге Йемена, в которых распространены пытки и издевательства над заключенными, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, в тюрьмах также исчезли несколько сотен человек, задержанных во время "охоты" на боевиков террористической группировки "Аль-Каиды"*.

Высокопоставленные чиновники из оборонного ведомства США сообщили, что американцы допрашивали задержанных, однако Пентагон отметил, что граждане США не участвовали в каких-либо издевательствах, отмечает агентство.

Однако эксперты в области права отмечают, что американцы могли нарушить Международную конвенцию против пыток тем, что являлись соучастниками при их совершении какой-либо другой стороной. ОАЭ, как отмечает агентство, является одним из ключевых союзников США, и входят в возглавляемую Саудовской Аравией коалицию, действующую в Йемене.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

*Террористическая организация, запрещенная в России.