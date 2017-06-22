В США выставили на продажу дом детства Жаклин Кеннеди

Дом детства бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, находящийся на берегах реки Потомак в штате Виргиния, выставлен на продажу за 49,5 миллиона долларов. Архивное фото

Дом детства бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, находящийся на берегах реки Потомак в штате Виргиния, выставлен на продажу за 49,5 миллиона долларов. Архивное фото

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Дом детства бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, находящийся на берегах реки Потомак в штате Виргиния, выставлен на продажу за 49,5 миллиона долларов, пишет газета Washington Post.

По ее данным, нынешние владельцы Стив и Джин Кейс объявили о продаже дома на прошлой неделе. Поместье было построено примерно в 1919 году, в нем есть 9 спален, 11 ванных комнат, закрытый и открытый бассейны и теннисный корт.

Стив Кейс является основателем медийного конгломерата AOL и директором компании Revolution LLC, работающей с венчурным капиталом. Его жена Джин возглавляет организацию Case Foundation и председательствует в Национальном географическом обществе.

Как сообщили в аукционном доме Sotheby's, супруги Кейс много путешествуют и больше не нуждаются в этой собственности.