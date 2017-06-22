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В США выставили на продажу дом детства Жаклин Кеннеди

09:2922.06.2017
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© Фото : Sotheby’s International RealtyДом детства бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, находящийся на берегах реки Потомак в штате Виргиния, выставлен на продажу за 49,5 миллиона долларов. Архивное фотоДом детства бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, находящийся на берегах реки Потомак в штате Виргиния, выставлен на продажу за 49,5 миллиона долларов. Архивное фото
© Фото : Sotheby’s International Realty

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Дом детства бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, находящийся на берегах реки Потомак в штате Виргиния, выставлен на продажу за 49,5 миллиона долларов, пишет газета Washington Post.

Жаклин Кеннеди. Архивное фото
© AP Photo
Памятные часы Джеки Кеннеди ушли с молотка за 379 тысяч долларов

По ее данным, нынешние владельцы Стив и Джин Кейс объявили о продаже дома на прошлой неделе. Поместье было построено примерно в 1919 году, в нем есть 9 спален, 11 ванных комнат, закрытый и открытый бассейны и теннисный корт.

Стив Кейс является основателем медийного конгломерата AOL и директором компании Revolution LLC, работающей с венчурным капиталом. Его жена Джин возглавляет организацию Case Foundation и председательствует в Национальном географическом обществе.

Как сообщили в аукционном доме Sotheby's, супруги Кейс много путешествуют и больше не нуждаются в этой собственности.

Красота и изящество Жаклин Кеннеди
© AP Photo / Henry Burroughs28 июля отмечается 85 лет со дня рождения Жаклин Кеннеди, первой леди США с 1961 по 1963 год, одной из самых популярных женщин своего времени, законодательницы моды, красоты и изящества в Америке и Европе, героини светской хроники.Первая леди Жаклин Кеннеди и президент Джон Ф. Кеннеди
© AP Photo / Henry Burroughs
28 июля отмечается 85 лет со дня рождения Жаклин Кеннеди, первой леди США с 1961 по 1963 год, одной из самых популярных женщин своего времени, законодательницы моды, красоты и изящества в Америке и Европе, героини светской хроники.
© AP PhotoЮная Жаклин Бувье, в наряде американских индейцев с лошадью в клубе верховой езды на Лонг-Айленде, Нью-Йорк, 1939 год.Юная Жаклин Бувье
© AP Photo
Юная Жаклин Бувье, в наряде американских индейцев с лошадью в клубе верховой езды на Лонг-Айленде, Нью-Йорк, 1939 год.
© AP PhotoПервая леди США Жаклин Кеннеди перед Тадж-Махалом в Агре, Индия, 15 марта 1962 года.Первая леди США Жаклин Кеннеди
© AP Photo
Первая леди США Жаклин Кеннеди перед Тадж-Махалом в Агре, Индия, 15 марта 1962 года.
© Фото : Toni Frissell, in the Toni Frissell Collection, Library of Congress, Prints and Photographs DivisionВ мае 1952 года на званом обеде, организованном общими друзьями, Жаклин Бувье и Джон Кеннеди (в то время сенатор) были официально представлены друг другу. Жаклин и Джон начали встречаться, а 25 июня 1953 года объявили о помолвке. Свадьба Жаклин Ли Бувье и Джона Ф. Кеннеди состоялась 12 сентября 1953 года в церкви Св. Марии в Ньюпорте (штат Род-Айленд). Приблизительно 700 гостей посетили церемонию и 1 200 были на приеме в родном доме Жаклин — Хаммерсмит-Фарм. Свадебный торт приготовила пекарня Плурда из Фолл-Ривер, Массачусетс. Подвенечное платье, которое сейчас можно увидеть в Библиотеке Кеннеди в Бостоне, и платья подружек невесты, сшила нью-йоркский дизайнер Энн Лоу.Свадьба Жаклин Бувье и Джона Кеннеди
© Фото : Toni Frissell, in the Toni Frissell Collection, Library of Congress, Prints and Photographs Division
В мае 1952 года на званом обеде, организованном общими друзьями, Жаклин Бувье и Джон Кеннеди (в то время сенатор) были официально представлены друг другу. Жаклин и Джон начали встречаться, а 25 июня 1953 года объявили о помолвке. Свадьба Жаклин Ли Бувье и Джона Ф. Кеннеди состоялась 12 сентября 1953 года в церкви Св. Марии в Ньюпорте (штат Род-Айленд). Приблизительно 700 гостей посетили церемонию и 1 200 были на приеме в родном доме Жаклин — Хаммерсмит-Фарм. Свадебный торт приготовила пекарня Плурда из Фолл-Ривер, Массачусетс. Подвенечное платье, которое сейчас можно увидеть в Библиотеке Кеннеди в Бостоне, и платья подружек невесты, сшила нью-йоркский дизайнер Энн Лоу.
© AP Photo / Cecil Stoughton27 ноября 1957 года Джеки Кеннеди родила долгожданную дочь Керолайн Бувье Кеннеди. В 1960 году, в День благодарения, 25 ноября Жаклин родила сына Джона Фицджеральда Кеннеди младшего.Президент Джон Ф. Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди с детьми на отдыхе.
© AP Photo / Cecil Stoughton
27 ноября 1957 года Джеки Кеннеди родила долгожданную дочь Керолайн Бувье Кеннеди. В 1960 году, в День благодарения, 25 ноября Жаклин родила сына Джона Фицджеральда Кеннеди младшего.
© AP PhotoЖаклин Кеннеди свободно говорила на французском и испанском языках, работала редактором в нескольких издательствах.Жаклин Кеннеди позирует у печатной машинки
© AP Photo
Жаклин Кеннеди свободно говорила на французском и испанском языках, работала редактором в нескольких издательствах.
© AP Photo / John F. Kennedy LibraryПервая леди Жаклин Кеннеди с сыном Джоном Ф. Кеннеди-младшим, август 1962 года.Первая леди Жаклин Кеннеди с сыном Джоном Ф. Кеннеди-младшим
© AP Photo / John F. Kennedy Library
Первая леди Жаклин Кеннеди с сыном Джоном Ф. Кеннеди-младшим, август 1962 года.
© East NewsЖаклин Кеннеди и ее дочь Кэролайн, Швейцария, январь 1966 года.Жаклин Кеннеди и ее дочь Кэролайн
© East News
Жаклин Кеннеди и ее дочь Кэролайн, Швейцария, январь 1966 года.
© Fotobank.ru/Getty Images / Arnold SachsДжон Ф. Кеннеди, первая леди Жаклин Кеннеди, вице-президент Линдон Джонсон и его жена леди Берд Джонсон во время празднования второй годовщины инаугурации президента, Вашингтон, 18 января 1963 года.Президент Джон Ф. Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди
© Fotobank.ru/Getty Images / Arnold Sachs
Джон Ф. Кеннеди, первая леди Жаклин Кеннеди, вице-президент Линдон Джонсон и его жена леди Берд Джонсон во время празднования второй годовщины инаугурации президента, Вашингтон, 18 января 1963 года.
© AP Photo / J. Walter GreenНа президентских выборах 8 ноября 1960 года Кеннеди опередил республиканца Ричарда Никсона. 20 января 1961 года, когда её муж был приведен к президентской присяге, Жаклин Кеннеди стала одной из самых молодых (31 год) первых леди в истории. Младше неё были только Фрэнсис Кливленд и Джулия Тайлер.Сенатор-демократ Джон Ф. Кеннеди и его жена Жаклин
© AP Photo / J. Walter Green
На президентских выборах 8 ноября 1960 года Кеннеди опередил республиканца Ричарда Никсона. 20 января 1961 года, когда её муж был приведен к президентской присяге, Жаклин Кеннеди стала одной из самых молодых (31 год) первых леди в истории. Младше неё были только Фрэнсис Кливленд и Джулия Тайлер.
© AP PhotoПринц Филипп и первая леди Жаклин Кеннеди, королева Елизавета II, президент США Джон Ф. Кеннеди в Лондоне, 5 июня 1961 года.Принц Филипп и первая леди Жаклин Кеннеди, королева Елизавета II, президент США Джон Ф. Кеннеди
© AP Photo
Принц Филипп и первая леди Жаклин Кеннеди, королева Елизавета II, президент США Джон Ф. Кеннеди в Лондоне, 5 июня 1961 года.
© East NewsЖаклин Кеннеди на конноспортивном празднике в Вирджинии, 19 мая 1962.Первая леди Жаклин Кеннеди
© East News
Жаклин Кеннеди на конноспортивном празднике в Вирджинии, 19 мая 1962.
© AP PhotoЖаклин Бувье позирует с фотокамерой, когда она работала фотографом для газеты "Вашингтон Таймс Геральд", в том же году она вышла замуж за сенатора Джона Ф. Кеннеди, Вашингтон, округ Колумбия, 1953 год.Жаклин Бувье позирует с фотокамерой
© AP Photo
Жаклин Бувье позирует с фотокамерой, когда она работала фотографом для газеты "Вашингтон Таймс Геральд", в том же году она вышла замуж за сенатора Джона Ф. Кеннеди, Вашингтон, округ Колумбия, 1953 год.
© East News / Ted Russel21 ноября 1963 года первая леди отправилась с мужем в рабочую поездку по штату Техас, в поддержку предвыборной кампании 1964 года. Президент США и первая леди 22 ноября приземлились в далласском аэропорту. Супруги Кеннеди ехали во главе кортежа. Жаклин услышала звук, который она приняла за выхлоп мотоцикла, и не сразу поняла, что это был выстрел. Пуля попала президенту в голову. Ее розовый костюм от Шанель, забрызганный кровью, стал символом убийства ее мужа и одним из самых ярких образов 1960-х.Президент Джон Ф. Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди
© East News / Ted Russel
21 ноября 1963 года первая леди отправилась с мужем в рабочую поездку по штату Техас, в поддержку предвыборной кампании 1964 года. Президент США и первая леди 22 ноября приземлились в далласском аэропорту. Супруги Кеннеди ехали во главе кортежа. Жаклин услышала звук, который она приняла за выхлоп мотоцикла, и не сразу поняла, что это был выстрел. Пуля попала президенту в голову. Ее розовый костюм от Шанель, забрызганный кровью, стал символом убийства ее мужа и одним из самых ярких образов 1960-х.
© AP Photo / Cecil StoughtonПосле смерти президента Жаклин Кеннеди отказалась снять запачканную кровью одежду, и сожалела о смывшейся с её лица и рук крови мужа. Она оставалась в забрызганном кровью розовом костюме. В этом же костюме она стояла рядом с Линдоном Джонсоном, который принимал присягу при вступлении в должность в качестве президента на борту самолета, который должен был доставить тело покойного президента Кеннеди в Вашингтон. Она сказала Леди Берд Джонсон: "Я хочу, чтобы все видели, что они сделали с Джоном".Жаклин Кеннеди присутствует при произнесении присяги Линдона Джонсона
© AP Photo / Cecil Stoughton
После смерти президента Жаклин Кеннеди отказалась снять запачканную кровью одежду, и сожалела о смывшейся с её лица и рук крови мужа. Она оставалась в забрызганном кровью розовом костюме. В этом же костюме она стояла рядом с Линдоном Джонсоном, который принимал присягу при вступлении в должность в качестве президента на борту самолета, который должен был доставить тело покойного президента Кеннеди в Вашингтон. Она сказала Леди Берд Джонсон: "Я хочу, чтобы все видели, что они сделали с Джоном".
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