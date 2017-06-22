В США выставили на продажу дом детства Жаклин Кеннеди
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Дом детства бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, находящийся на берегах реки Потомак в штате Виргиния, выставлен на продажу за 49,5 миллиона долларов, пишет газета Washington Post.
По ее данным, нынешние владельцы Стив и Джин Кейс объявили о продаже дома на прошлой неделе. Поместье было построено примерно в 1919 году, в нем есть 9 спален, 11 ванных комнат, закрытый и открытый бассейны и теннисный корт.
Стив Кейс является основателем медийного конгломерата AOL и директором компании Revolution LLC, работающей с венчурным капиталом. Его жена Джин возглавляет организацию Case Foundation и председательствует в Национальном географическом обществе.
Как сообщили в аукционном доме Sotheby's, супруги Кейс много путешествуют и больше не нуждаются в этой собственности.
28 июля отмечается 85 лет со дня рождения Жаклин Кеннеди, первой леди США с 1961 по 1963 год, одной из самых популярных женщин своего времени, законодательницы моды, красоты и изящества в Америке и Европе, героини светской хроники.
Юная Жаклин Бувье, в наряде американских индейцев с лошадью в клубе верховой езды на Лонг-Айленде, Нью-Йорк, 1939 год.
Первая леди США Жаклин Кеннеди перед Тадж-Махалом в Агре, Индия, 15 марта 1962 года.
В мае 1952 года на званом обеде, организованном общими друзьями, Жаклин Бувье и Джон Кеннеди (в то время сенатор) были официально представлены друг другу. Жаклин и Джон начали встречаться, а 25 июня 1953 года объявили о помолвке. Свадьба Жаклин Ли Бувье и Джона Ф. Кеннеди состоялась 12 сентября 1953 года в церкви Св. Марии в Ньюпорте (штат Род-Айленд). Приблизительно 700 гостей посетили церемонию и 1 200 были на приеме в родном доме Жаклин — Хаммерсмит-Фарм. Свадебный торт приготовила пекарня Плурда из Фолл-Ривер, Массачусетс. Подвенечное платье, которое сейчас можно увидеть в Библиотеке Кеннеди в Бостоне, и платья подружек невесты, сшила нью-йоркский дизайнер Энн Лоу.
27 ноября 1957 года Джеки Кеннеди родила долгожданную дочь Керолайн Бувье Кеннеди. В 1960 году, в День благодарения, 25 ноября Жаклин родила сына Джона Фицджеральда Кеннеди младшего.
Жаклин Кеннеди свободно говорила на французском и испанском языках, работала редактором в нескольких издательствах.
Первая леди Жаклин Кеннеди с сыном Джоном Ф. Кеннеди-младшим, август 1962 года.
Жаклин Кеннеди и ее дочь Кэролайн, Швейцария, январь 1966 года.
Джон Ф. Кеннеди, первая леди Жаклин Кеннеди, вице-президент Линдон Джонсон и его жена леди Берд Джонсон во время празднования второй годовщины инаугурации президента, Вашингтон, 18 января 1963 года.
На президентских выборах 8 ноября 1960 года Кеннеди опередил республиканца Ричарда Никсона. 20 января 1961 года, когда её муж был приведен к президентской присяге, Жаклин Кеннеди стала одной из самых молодых (31 год) первых леди в истории. Младше неё были только Фрэнсис Кливленд и Джулия Тайлер.
Принц Филипп и первая леди Жаклин Кеннеди, королева Елизавета II, президент США Джон Ф. Кеннеди в Лондоне, 5 июня 1961 года.
Жаклин Кеннеди на конноспортивном празднике в Вирджинии, 19 мая 1962.
Жаклин Бувье позирует с фотокамерой, когда она работала фотографом для газеты "Вашингтон Таймс Геральд", в том же году она вышла замуж за сенатора Джона Ф. Кеннеди, Вашингтон, округ Колумбия, 1953 год.
21 ноября 1963 года первая леди отправилась с мужем в рабочую поездку по штату Техас, в поддержку предвыборной кампании 1964 года. Президент США и первая леди 22 ноября приземлились в далласском аэропорту. Супруги Кеннеди ехали во главе кортежа. Жаклин услышала звук, который она приняла за выхлоп мотоцикла, и не сразу поняла, что это был выстрел. Пуля попала президенту в голову. Ее розовый костюм от Шанель, забрызганный кровью, стал символом убийства ее мужа и одним из самых ярких образов 1960-х.
После смерти президента Жаклин Кеннеди отказалась снять запачканную кровью одежду, и сожалела о смывшейся с её лица и рук крови мужа. Она оставалась в забрызганном кровью розовом костюме. В этом же костюме она стояла рядом с Линдоном Джонсоном, который принимал присягу при вступлении в должность в качестве президента на борту самолета, который должен был доставить тело покойного президента Кеннеди в Вашингтон. Она сказала Леди Берд Джонсон: "Я хочу, чтобы все видели, что они сделали с Джоном".