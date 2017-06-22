Орел спикировал на лодку канадского рыбака и украл рыбу

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пользователь Facebook Эштон Филлипс опубликовал видео, в котором орел пикирует на его лодку и крадет рыбу.

Это произошло в окрестностях канадского Ванкувера. По словам автора ролика, птица появилась неожиданно.

"Я увидел, как этот орел кружил вдоль береговой линии, поэтому я достал камеру, рассчитывая сделать фото. Внезапно, ни с того ни с сего, он начал движение к моей лодке ", — рассказывает Филлипс.

Мужчина перевел камеру в режим видео как раз в тот момент, когда орел спикировал на его лодку, схватил рыбу и снова набрал высоту. "Это был довольно сюрреалистический опыт", — признается он.

Видео Филлипса посмотрели уже более миллиона человек, поделились им больше больше 28 тысяч. Сам автор отметил, что он не ожидал такой реакции. "Всем оно очень, очень понравилось", — пояснил он.