Недалеко от военного объекта НАТО в Измире прогремел взрыв

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Взрыв прогремел недалеко от военного объекта НАТО в турецкой провинции Измир, данных о пострадавших не поступало, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что взрыв произошел на кладбище, располагающемся неподалеку от военного объекта НАТО. В результате него была повреждена стена. Полиция оцепила близлежащую территорию и выясняет причины взрыва.
Izmirdeki patlama sesisi gultepede kinaskeri bolgeden geldi. Cok sayida ekip inceliyor #izmir pic.twitter.com/IYN2NzUEW9— Cenk (@35cenk_35) 22 июня 2017 г.