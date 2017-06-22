Недалеко от военного объекта НАТО в Измире прогремел взрыв

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Взрыв прогремел недалеко от военного объекта НАТО в турецкой провинции Измир, данных о пострадавших не поступало, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что взрыв произошел на кладбище, располагающемся неподалеку от военного объекта НАТО. В результате него была повреждена стена. Полиция оцепила близлежащую территорию и выясняет причины взрыва.