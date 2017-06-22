В Калифорнии потерпел крушение беспилотник американских ВВС

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RQ-4 Global Hawk потерпел крушение в отдаленном районе штата Калифорния в США, причина инцидента уточняется, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Беспилотник потерпел крушение недалеко от горы Уитни, самой высокой точки хребта Сьерра-Невада, когда следовал на базу американских ВВС неподалеку от города Мэрисвилл.

MORE: Inyo Co. Sheriff's Dept posted this picture minutes after the Global Hawk crash near Mt. Whitney. crews were called to fight the fire pic.twitter.com/vazvkjZhQn — Drew Bollea (@Drew_CBS13) 22 июня 2017 г.

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В результате крушения БПЛА возник небольшой пожар, сейчас ситуация находится под контролем, власти начали расследование инцидента.

RQ-4 Global Hawk способен отслеживать объекты, летательные аппараты и радиоволны с высоты 16 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета аппарата составляет 34 часа, размах крыльев — около 35 метров.

Global Hawk Drone Crashes On Way Back To Beale Air Force Base https://t.co/Y0JL4RnFpU — CBS Sacramento CBS13 (@CBSSacramento) 22 июня 2017 г.

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