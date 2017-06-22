МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Журнал Newsweek обвинил Пентагон в трате денег на бесполезные нужды. По данным издания, Вашингтон выделил 94 миллиона долларов на форму для афганских военных с камуфляжем, предназначенным для лесного ландшафта, в то время как леса занимают лишь два процента территории страны.

"Решение министерства обороны по снабжению Вооружённых сил Афганистана формы с таким камуфляжным рисунком не основывалось на оценке ее пригодности для условий среды Афганистана", — приводит Newsweek выдержку из заявления комиссии Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), которая была создана в 2008 году для контроля средств, выделенных на восстановление Афганистана.

Журналисты отмечают, что афганские чиновники выбрали "лесной камуфляж", исходя из своих личных предпочтений, без учета реальной обстановки в стране.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" находится в Афганистане с января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, которые занимаются обучением афганских силовых структур.

"Золотое" топливо

В мае также стало известно о злоупотреблениях Пентагона при закупках топлива для армии. Washington Post опубликовала документы, из которых следует, что чиновники Минобороны завышали сметы, а излишки денег тратили на подготовку сирийской оппозиции и операцию в Афганистане.

По данным газеты, с 2015 года из средств, полученных благодаря заведомо завышенным бюджетным запросам, на тренировку оппозиционных сил в Сирии пошли 80 миллионов долларов, а на "непредвиденные расходы" в Афганистане — 1,4 миллиарда долларов.

При этом Пентагон является крупнейшим в мире потребителем топлива: ежегодно военные закупают порядка ста миллионов баррелей для нужд наземных сил, авиации и флота.

Пентагон признал, что в период с 2010 по 2016 год ведомство действительно получило 5,6 миллиарда долларов при закупке топлива. Чиновники утверждают, что не рассчитывали получить в свое распоряжение дополнительные средства, а лишь не учли при расчетах падение цен на энергоносители.

После скандала с топливом эксперты высказали мнение, что он не пройдет бесследно для Пентагона. Так, политолог Павел Святенков допустил, что нарушения вполне могут стать поводом для парламентского расследования.

"В Америке каждую "копейку" контролирует конгресс, и, естественно, он потребует отчета, если действительно подтвердятся факты того, что была растрата, и деньги пошли не по тем статьям, на которые они были предназначены. То есть здесь есть повод для расследования конгресса, и то, что сумма не очень велика, конгресс, естественно, не остановит", — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

Шок для Мэттиса

Между тем, в 2016 году эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира впервые за пять лет зафиксировали рост военных расходов в США. В результате доля американцев в мировых "тратах на войну" составила 36 процентов.

Несмотря на огромные средства, выделяемые Пентагону, боеготовность американских военных ставят под сомнение даже собственные начальники. В середине июня состояние армии раскритиковал министр обороны Джеймс Мэттис, который занимает свой пост с января 2017-го.

"Министр обороны США Джеймс Мэттис дает показания, в которых утверждает, что был "шокирован" низким уровнем боеготовности США", — сообщило агентство AFP в Twitter во время слушаний в комитете по вооруженным силам палаты представителей конгресса США.

Кроме того, в начале мая стало известно, что Мэттис распорядился начать пересмотр программы противоракетной обороны США. Процессом будут руководить заместитель министра обороны и замглавы Комитета начальников штабов, а окончательный доклад представят президенту Дональду Трампу до конца года.

Не снижать расходы

При этом в 2018 году Вашингтон намерен резко увеличить военные расходы. Трамп запросил у конгресса 639 миллиардов долларов, которые должны пойти на нужды Пентагона.

"В проекте бюджета на 2018 год для министерства обороны запрашивается 639 миллиардов долларов, на 52 миллиарда долларов больше по сравнению с уровнем 2017 года", — говорится в проекте федерального бюджета страны.

В документе говорится, что "базовый бюджет ведомства планируется на уровне 574 миллиарда долларов, то есть на 10 процентов выше показателей" 2017 года. Еще 56 миллиардов Трамп планирует направить на военные операции за рубежом.

При этом Трамп сразу на четверть сократил бюджет госдепартамента, который отвечает за внешнюю политику страны.