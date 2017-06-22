ТОКИО, 22 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Лидер КНДР Ким Чен Ын, осматривая "объект номер 92", отдал приказ "хранить и беречь" ядерное оружие, "тайну из тайн", от которой "зависит выживание" страны, об этом говорится в секретном документе, попавшем в распоряжение южнокорейской газеты "Чунан ильбо".
В нем, в частности, сообщается, что лидер страны во время осмотра заявил о том, что "разработка и производство ядерного оружия и его хранение и контроль над ним является секретом из военных секретов нашей родины, тайной из тайн, от которых зависит ее выживание".
В 2012 году Ким Чен Ын заявил, что КНДР является ядерной державой, и у нее есть ядерный потенциал, однако многие эксперты воспринимали это высказывание как пропагандистский лозунг. Секретный документ, предназначенный исключительно для внутреннего пользования военной и партийной верхушкой страны, по мнению газеты, неоспоримо свидетельствует о том, что у КНДР на самом деле есть ядерное оружие.