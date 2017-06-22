ТОКИО, 22 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Лидер КНДР Ким Чен Ын, осматривая "объект номер 92", отдал приказ "хранить и беречь" ядерное оружие, "тайну из тайн", от которой "зависит выживание" страны, об этом говорится в секретном документе, попавшем в распоряжение южнокорейской газеты "Чунан ильбо".

Как сообщает издание, это первое высказывание северокорейского лидера, подтверждающее фактическое наличие в стране ядерного оружия. На "объекте номер 92", как считают южнокорейские спецслужбы, производят ракеты и ядерные боеголовки к ним. Ким Чен Ын посетил завод в феврале, однако документ об этом событии, нигде не освещавшемся, попал в руки журналистов только сейчас.

В нем, в частности, сообщается, что лидер страны во время осмотра заявил о том, что "разработка и производство ядерного оружия и его хранение и контроль над ним является секретом из военных секретов нашей родины, тайной из тайн, от которых зависит ее выживание".

В 2012 году Ким Чен Ын заявил, что КНДР является ядерной державой, и у нее есть ядерный потенциал, однако многие эксперты воспринимали это высказывание как пропагандистский лозунг. Секретный документ, предназначенный исключительно для внутреннего пользования военной и партийной верхушкой страны, по мнению газеты, неоспоримо свидетельствует о том, что у КНДР на самом деле есть ядерное оружие.

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КНДР провела пять ядерных испытаний, из которых три при новом лидере Ким Чен Ыне. Последнее по времени ядерное испытание состоялось в сентябре прошлого года. Несмотря на это, большинство экспертов было склонно считать, что до уровня производства ядерного оружия Северная Корея еще не созрела, остановившись пока на этапе испытаний.