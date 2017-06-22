Более пяти миллионов иракских детей нуждаются в гуманитарной помощи

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Детский фонд ООН (UNICEF) заявил, что более пяти миллионов детей в Ираке крайне нуждаются в оказании гуманитарной помощи, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление организации.

"На территории всего Ирака дети продолжают оставаться свидетелями настоящего ужаса и невообразимого насилия", — цитирует агентство заявление фонда. "Их убивают, ранят, похищают, вынуждают стрелять и убивать в ходе этой самой жестокой войны в новейшей истории", – сообщает организация.

В частности, в Мосуле, захваченном террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), боевики намеренно выбирают детей целью, их убивают, чтобы наказать родителей и удержать их от побега.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Иракские военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в его западной части.