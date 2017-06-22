СМИ: в Белом доме не исключают дальнейших кадровых перестановок

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Белом доме не исключают новых кадровых изменений на фоне расследования "связей президента США Дональда Трампа с Россией", пишет газета Wall Street Journal.

В "группе риска" может оказаться глава аппарата Белого дома Ринс Прибас, если до августовских парламентских каникул не будет принят закон в области здравоохранения, утверждают несколько источников в администрации президента.

Несколько человек из окружения Трампа за стенами Белого дома заявили, что президент на протяжении нескольких месяцев обсуждал с ними потенциальные кандидатуры на замену Прибасу. Однако, по данным двух старших чиновников администрации, сейчас положение Прибаса гораздо более устойчиво, нежели когда законопроект рассматривался в палате представителей.

Кроме того, сообщается, что Трамп по прежнему испытывает разочарованность деятельностью главы минюста Джеффа Сешнса, и по меньшей мере вел разговоры по поводу того, чтобы "встряхнуть" министерство.

В целом расследование "связей с РФ" замедляет процесс пополнения штата, отмечают источники. "Вокруг столько драматизма, информация сливается, другая сливается в ответ, ведь никто не чувствуют себя в безопасности на своей должности. Кому захочется работать в таком месте?", — говорит один из них.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.