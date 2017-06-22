Противники президента Венесуэлы прервали заседание ОАГ в Канкуне

МЕХИКО, 22 июн – РИА Новости. Заседание генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ) в мексиканском Канкуне в среду было прервано группой людей, требовавших реакции на происходящие в Венесуэле события.

На опубликованной в интернете видеозаписи инцидента видно, как около 10 человек вышли в зал с небольшими транспарантами и флагом Венесуэлы и начали выкрикивать лозунги. Среди них были несколько депутатов от оппозиции венесуэльского парламента.

"Мы хотим свободы, нет – диктатуре, убийцы", — кричали вошедшие. Вся акция длилась не более минуты, после чего люди покинули зал заседаний.

Ранее Венесуэла заявила, что выходит из ОАГ и не намерена признавать любое решение, которое может быть принято организацией относительно ситуации в стране. В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты против политики президента Николаса Мадуро, в результате которых погибло, по последним данным, не менее 74 человек.

Министры иностранных дел ОАГ так и не смогли согласовать заявление по Венесуэле.