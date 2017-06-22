Трамп пообещал бороться с "тиранией коммунизма"

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал бороться с "тиранией коммунизма."

"Америка будет бороться против тирании коммунизма", — заявил он, выступая перед сторонниками в штате Айова.

Трамп упомянул об этом в связи с Кубой. Курс на потепление отношений между Вашингтоном и Гаваной, взятый прежней администрацией США Барака Обамы, он назвал "полностью односторонней" сделкой.

По его словам, "факт заключается в том, что сделка с Кубой — плохая". Он пообещал добиться "намного лучшего соглашения".

Трамп, выступление которого транслировал телеканал CNN, вновь подверг резкой критике своего предшественника. "Это замечательно: Обама заключил сделку с Кубой, где в тюрьмах сидят тысячи людей, заключил сделку с Ираном. И после этого говорят, что Трамп ужасный человек. Это невероятно", — сказал он.