Глава районной управы в Лондоне уволился из-за критики по поводу пожара

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава управы лондонского района Кенсингтон и Челси Николас Холгейт ушел в отставку на фоне критики, связанной с реакцией властей на пожар в высотном жилом доме Grenfell Tower, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Несмотря на мое желание продолжить в очень сложных условиях руководить выполнением обязанностей главы управы, я решил, что мне лучше уйти со своего поста после того, как будет назначен преемник", — заявил Холгейт.

Как сообщает газета Guardian, в период с 2014 по 2016 года управа района 16 раз проводила инспекцию ремонтных работ в здании и не воспрепятствовала использованию легко воспламеняемого материала при облицовке. Ранее издание сообщало, что компания, ремонтировавшая 24-этажный жилой дом, не стала применять более огнеупорные панели для облицовки здания. Более безопасный тип обшивки обошелся бы застройщику на 2 фунта за квадратный метр дороже.

Сама компания, проводившая в 2016 году в доме капитальный ремонт, заявляла, что работы были выполнены в соответствии со всеми нормативами, в том числе по противопожарной безопасности.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона – Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. По последним данным, пропавшими без вести и погибшими числятся 79 человек. До 600 жителей были эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях, десятки человек получили ожоги, состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.