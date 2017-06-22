Трамп пообещал крупнейшее в истории США снижение налогов

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал американцам самое крупное снижение налогов в истории США.

"Мы очень серьезно работаем над сокращением налогов. И если все пойдет так, как я планирую, это будет крупнейшее сокращение в истории США", — сказал он, выступая перед сторонниками в штате Айова.

По его словам, сейчас в США самые высокие налоги в мире. "И мы собираемся реально снизить их. Я не скажу, что сделать их самыми низкими, но снизить", — отметил он.

При этом Трамп обвинил демократов в том, что они создают ему помехи в принятии налоговой реформы.

Также он обвинил демократов в создании помех реформе здравоохранению. "Они говорят, что президент Трамп ничего не делает для здравоохранения. Но прошло всего пять месяцев", — сказал он.

Глава государства напомнил, что у его предшественника Барака Обамы ушло много времени на внедрение реформы здравоохранения, получившей название Obamacare. Трамп вновь назвал ее "катастрофой", отметив, что она "мертва".

В то же время, Трамп выразил надежду, что скоро представит соотечественникам медицинские страховые планы, которые удивят их.