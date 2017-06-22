КАИР, 22 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Подрыв соборной мечети ан-Нури в Мосуле террористами ИГ* является их официальным признанием своего поражения, заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абали.

"Подрыв ИГ мечети ан-Нури и минарета аль-Хадба – официальное заявление об их поражении", — приводит слова иракского премьера его пресс-служба.

В среду иракские военные сообщили, что боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури и ее минарет. По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, "мечеть ан-Нури и ее минарет аль-Хадба боевики взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь квартала Старого города, достигнув убедительных побед над бандами ИГ". Иракская армия выложила в своем аккаунте в Facebook фотографию разрушенной мечети.

Позже агентство Франс Пресс сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство"* обвинила в уничтожении мечети США. Представитель международной коалиции во главе США в ответ на это обвинение заявил, что она не проводила бомбардировки в районе мечети ан-Нури в иракском городе Мосул.

Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои.

Именно мечеть ан-Нури, построенную свыше 800 лет назад, лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади выбрал в 2014 году для своей публичной проповеди, в ходе которой провозгласил "халифат" ИГ. Мечеть и находящийся на ее территории "падающий" минарет аль-Хадба после этого стали символом радикалов.

По словам военных, взятие мечети под контроль правительственных частей сильно бы ударил по моральному духу боевиков. Иракские силовики ранее заявляли РИА Новости о том, что ИГ в случае отхода с позиций в храмовом комплексе может заминировать его стены, чтобы нанести урон штурмующим частям.

* Террористическая организация, запрещенная в России.