В конгрессе удивились, что Кушнер сохранил доступ к секретной информации

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американские демократы в конгрессе в среду удивились, что зять и советник президента США Джаред Кушнер сохранил доступ к секретной информации, несмотря на сообщения о расследованиях по его взаимосвязям с Россией.

"Непонятно, почему он сохраняет этот доступ", — написали члены демократической фракции в комитете по надзору палаты представителей конгресса в письме на имя главы аппарата Белого дома Ринса Прибаса.

"В принципе, когда существуют заслуживающие доверия подозрения в том, что сотрудники, возможно, не могут продолжать получать секретную информацию, их доступ к ней приостанавливается до завершения расследования", — говорится в письме.

Его авторы также настаивают на "немедленной приостановке доступа к секретной информации (бывшего советника президента США по национальной безопасности) Майкла Флинна".

Флинну пришлось уйти в отставку в результате волны обвинений в связях с РФ, в частности, в проведении бесед с послом России в США Сергеем Кисляком. Кушнера противники Трампа обвиняют в попытке создать некий специальный канал связи между Вашингтоном и Москвой.

Россия неоднократно опровергала обвинения США в свой адрес, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.