Саудовские подданные принимают присягу на верность новому наследному принцу

КАИР, 22 июн — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Принцы, высшие чиновники, представители племен и другие подданные Саудовской Аравии в эти минуты начали приносить присягу на верность новому наследному принцу королевства Мухаммеду бен Салману Аль Сауду.

На кадрах прямой трансляции из дворца Ас-Сафа, находящегося в Мекке, где проходит церемония, сотни человек, облаченных в традиционные для саудовцев одежды, по очереди подходят к новому кронпринцу и произносят текст присяги.

В среду стало известно, что саудовский король Сальман сменил наследного принца. Вместо племянника монарха Мухаммеда бен Наифа им будет 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман. Кроме того, Мухаммед бен Наиф лишился поста главы МВД, который передан принцу Абдул-Азизу бен Сауду бен Наифу. Для утверждения нового наследного принца власти провели отдельное голосование. Ожидается, что Мухаммед бен Сальман продолжит возглавлять министерство обороны и займет пост вице-премьера.