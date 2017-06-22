В Великобритании обрушился строительный кран

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Два человека погибли в результате обрушения строительного крана в британском городе Кру, графство Чешир, один госпитализирован, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что три человека оказались заблокированы под строительным краном в результате его обрушения.

Инцидент произошел в среду примерно в 16.30 по местному времени (18.30 мск). По данным полиции, один человек, предположительно, машинист крана, был госпитализирован. Насколько серьезные ранения он получил, не уточняется.

По данным Би-би-си, в результате падения крана повреждения получил жилой дом. Два человека, находившихся в нем, также доставлены в больницу в качестве меры предосторожности.