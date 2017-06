Памятные часы Джеки Кеннеди ушли с молотка за 379 тысяч долларов

НЬЮ-ЙОРК, 22 июн — РИА Новости. Часы бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди проданы на аукционе в Нью-Йорке за 379,500 долларов. Торги редких часов и ювелирных украшений, принадлежавших американским знаменитостям провел в среду дом Christie`s.

Часы Cartier Tank из золота 750 пробы и сапфиром на заводной коронке оценивались в 60-120 тысяч долларов, однако были реализованы за сумму в разы больше. Эти часы Джеки Кеннеди, будучи первой леди США, получила от мужа своей сестры Ли, принца Станисласа Радзивилла. На задней панели выгравирована надпись "Stas to Jackie 23 Feb. 63 2:05 am to 9:35 pm" ("Джеки от Стаса, 23 февраля 1963. 2:05 утра — 9:35 вечера". В тот день 35-й президент США Джон Кеннеди устроил необычный поход в Палм-бич. Дистанция в 50 миль (около 80 км) была преодолена участниками за 19,5 часов, о чем и свидетельствует гравировка. В этих часах Джеки Кеннеди запечатлена на нескольких фотографиях.

Первая леди США, в свою очередь, преподнесла зятю рисунок, на котором изображены сам Стас Радзивилл и друг семьи банкир и политический советник Чак Спалдинг, принимавшие участие в пешем марафоне. Картина также подписана "23 февраля 1963 2.05 am — 9.35 pm; Стасу от Джеки с любовью и восхищением". Рисунок Кеннеди был продан с аукциона вместе с ее часами.

Лот был продан в течение трех минут.