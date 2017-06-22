Тирасполь призвал оценить планы Кишинева запретить приднестровские номера

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент ПМР (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика) Вадим Красносельский призывает Россию дать правовую оценку планам Украины и Молдавии запретить машинам с приднестровскими номерами передвигаться по своей территории.

Как заявил Красносельский в интервью газете "Известия", президент Молдавии Игорь Додон подтвердил, "что якобы Украина и Молдавия собираются прекратить движение транспортных средств с приднестровскими номерными знаками через свою территорию".

"А номерные знаки молдавской стороной признаются по соглашению, подписанному еще президентами Игорем Смирновым и Владимиром Ворониным в 2001 году. Молдавская и приднестровские стороны обязались обоюдно признавать номерные знаки. Есть заключение миссии EUBAM, где приднестровские номерные знаки признаются международными", — подчеркнул лидер ПМР.

"В Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России, не говоря уже о соотечественниках. Они должны быть защищены российским законом. Призываю Россию дать этому правовую оценку", — сказал Красносельский.

По его мнению, Молдавия хочет загнать Приднестровье в угол "и по договоренности с Украиной, страной-гарантом, в этой части — блокировать" ПМР с 1 июля. "Надеюсь, что хватит разума, но боюсь движений не в нашу пользу", — добавил он.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.