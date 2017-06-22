МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Президент Приднестровья Вадим Красносельский призывает Россию и Украину провести ревизию всех договоренностей в рамках приднестровского урегулирования при содействии ОБСЕ.

Как сказал Красносельский в интервью газете "Известия" , за годы конфликта между Молдавией и Приднестровьем подписано свыше 200 соглашений, в том числе при посредничестве ОБСЕ.

"Практически ни одно из них сегодня не выполняется молдавской стороной. Призываю гарантов молдавско-приднестровского урегулирования – Россию и Украину: пожалуйста, проведите ревизию всех договоренностей при содействии ОБСЕ – кто не исполняет договоренности, и заставьте их исполнять с применением всех возможных санкций", — сказал президент ПМР.

"Если мы виноваты, заставьте нас. Какая ценность в возможных новых соглашениях, когда они попадут в разряд неисполненных?" — указал он.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.