Ангажированная независимость: что не так с расследованиями Bellingcat

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Россия пыталась повлиять на ход выборов во Франции и Нидерландах, подсовывая избирателям в этих странах "сомнительные социологические исследования". С таким заявлением выступила исследовательская команда Bellingcat, опубликовавшая результаты своего очередного расследования.

А вывод, собственно, один: российские СМИ, вещающие на зарубежную аудиторию (такие как Sputnik и RT), якобы "манипулируют общественным мнением" и пытаются влиять на внутреннюю политику других государств.

Как Кремль "спасал" Фийона

Центральный эпизод расследования Bellingcat относится к концу марта этого года, когда менее чем за месяц до первого тура выборов президента Франции сайт Sputnik на французском языке опубликовал результаты социологических исследований, проведенных компанией Brand Analytics. В соответствии с ними, на первое место по популярности у французов вышел кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, которому удалось вернуть утраченные позиции и обойти двух основных соперников — лидера партии "Вперед!" Эммануэля Макрона и главу "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Bellingcat усмотрел в этом факте попытку "манипулировать мнением" французов накануне выборов, поскольку иные опросы отводили Фийону лишь третье место вслед за Макроном и Ле Пен.

Не вполне понятно, что тут может являться предметом какого бы то ни было расследования. О методиках изучения общественного мнения, которыми пользуется Brand Analytics, агентство Sputnik рассказало в самой публикации — они состоят в анализе социальных медиа, но включают также и элементы опросов. Мало того, Sputnik на французском опубликовал комментарий директора центра анализа Brand Analytics Светланы Крыловой, которая подробно объяснила, как именно проводилось исследование.

Наконец, каждую свою публикацию о предстоящих во Франции выборах Sputnik всегда иллюстрировал постоянно обновлявшимися данными о рейтингах кандидатов, полученными от других социологических компаний — IFOP, IPSOS, Opinionway.

В Нидерландах бузина

Но Bellingcat не останавливается и "уличает" Россию в том, что она пыталась повлиять и на исход всеобщих парламентских выборов в Нидерландах. С этой целью, утверждают авторы расследования, телекомпания RT опубликовала на своем русскоязычном сайте статью, содержащую данные социологических опросов, проведенных британским исследовательским центром Bruges Group. Согласно им, 56% голландских респондентов предпочли бы, чтобы их страна вышла из Евросоюза. По мнению волонтеров, это было сделано для того, чтобы поддержать на выборах евроскептическую Партию свободы Герта Вилдерса.

Респондентов спрашивали, какой из трех вариантов европейской интеграции они предпочли бы: ЕС, Европейскую ассоциацию свободной торговли или Зону свободной торговли. При этом — с учетом воздержавшихся — Евросоюз назвали лишь 39% опрошенных.

"На гарнир" авторы расследования Bellingcat напоминают о мартовской публикации в The Wall Street Journal, где сообщалось о том, что перед состоявшимися в 2016 году президентскими выборами в Болгарии оппозиционная Социалистическая партия якобы получила из России секретный стратегический документ. Он будто бы содержал "поэтапный план действий, который должен был привести партию к победе на выборах и предполагал использование таких инструментов, как дезинформация в новостях и приукрашенные результаты социологических исследований".

Сам факт существования такого документа никем не был доказан — он отрицается и российской, и болгарской стороной. Однако Bellingcat это не останавливает.

© AP Photo / Yves Herman/Pool Лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс © AP Photo / Yves Herman/Pool Лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс

Кто платит, тот и танцует

Если подборку ссылок, содержащуюся в отчете о расследовании "российского вмешательства" во французские и нидерландские выборы, вообще невозможно отнести к самому жанру расследования, то попытки Bellingcat доказать предвзятость социологических компаний, чьи данные используются в этих публикациях, наверное, все-таки можно. Суть выводов сводится опять же к простому: все источники социологической информации, на которые ссылаются Sputnik и RT, ангажированы Кремлем.

Например, Brand Analytics вменяется в вину участие в совместных проектах с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). "Главным клиентом ВЦИОМ выступает Кремль. Компания Brand Analytics принадлежит российскому предприятию PalitrumLab, большей частью акций которого, в свою очередь, владеет системный интегратор "Ай-Теко". Заказчиками интегратора являются Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел и Министерство обороны Российской Федерации", — сообщает Bellingcat.

При этом о том, что, кроме ФСБ и МВД, заказчиками "Ай-Теко" является еще и добрая сотня ведомств и компаний, в том числе никак не связанных с государством, "расследователи" умалчивают. Более того, приписывают российскому интегратору сотрудничество с Министерством обороны, хотя ведомства нет в списке заказчиков компании.

Ангажированность британской компании Bruges Group расследователи Bellingcat объясняют тем, что в минувшем году ее директор Роберт Оулдс "проехал по финансируемой Кремлем Донецкой народной республике на востоке Украины".

Примитивный принцип "кто деньги платит, тот и девушку танцует" действительно имеет право на существование. Но применить его в первую очередь следует к самой группе Bellingcat. Например, в начале июня западные СМИ опубликовали информацию о том, что правительство Соединенных Штатов тратит десятки миллионов долларов на информационную войну с Россией. В публикации Daily Beast на эту тему говорится, в частности, о выделении грантов "независимым организациям", таким как Bellingcat и StopFake.org.

Путь к славе

Отцом-основателем группы Bellingcat считается британец Элиот Хиггинс, которому удалось в 35 лет резко изменить свою жизнь и найти свое подлинное призвание. Будучи изгнанным с факультета журналистики университета Саутгемптона, он работал банковским клерком и торговал в магазине дамского белья, увлекался компьютерными играми и, живя активной сетевой жизнью, втянулся в соцсетях в дискуссии о гражданской войне в Сирии.

Споры переросли в увлечение: Хиггинс сотнями просматривал фотографии из далекой страны и ролики в YouTube и однажды обнаружил, что боевики Сирийской свободной армии, действующие против правительственных войск Башара Асада, используют в боях вооружение, приобретенное Саудовской Аравией у Хорватии. В 2013 году он опубликовал свое первое исследование на эту тему.

Позже Хиггинсу удалось найти место гибели американского журналиста Джеймса Фоули. Но подлинная известность пришла в 2015-м, когда команда портала Bellingcat выдала доклад с анализом спутниковых фотографий территории Восточной Украины, опубликованных Министерством обороны России, где утверждались, что часть снимков была сфальсифицирована.

Хиггинса наперебой стали цитировать западные СМИ, не обращая внимание на то, что признанные специалисты в области цифрового анализа данных резко критиковали методы, применяемые Bellingcat, называя их "дилетантскими" и "недостоверными".

Так, Нил Кравец, создатель онлайн-сервиса Fotoforensics.com, который использует Bellingcat, публично заявил, что "не имеет ничего общего с этим ошибочным анализом" и что деятельность команды Хиггинса является "примером того, как нельзя делать цифровой анализ снимков". Другой известный специалист, эксперт по анализу изображений и создатель фотоархива IRISPIX Йенс Кризе в интервью журналу Der Spiegel назвал использованные в докладе Bellingcat методы выявления манипуляций с изображениями "гаданием на кофейной гуще", а примененный Хиггинсом метод Error Level Analysis (ELA) — "методом для любителей".

Особенно востребованными оказались расследования Bellingcat, посвященные судьбе малайзийского авиалайнера Boeing 777, летевшего рейсом MH17 и сбитого в Донецкой области. Сначала волонтеры изучали спутниковые фотографии места катастрофы, затем снимки военной техники, записи радиоперехватов и даже фото из "дембельских альбомов" в соцсети "ВКонтакте". И пришли к "однозначному выводу", что лайнер сбила зенитная ракета, выпущенная с установки ЗРК "Бук-М" из 53-й бригады ПВО России, базирующейся в Курске.

Но поразительно другое — не то, что выводы, полученные волонтерами-любителями с использованием методов, которые профессионалы в один голос называют "дилетантскими", привлекают столько внимания и легко принимаются на веру. А то, что абсолютно компетентные исследования, проведенные высококлассными специалистами, в расчет не берутся. В сентябре прошлого года представители концерна "Алмаз-Антей" представили свои результаты расследования крушения MH17, которые международной следственной группой до сих пор не учтены.

"Эксперты и следственная группа использовали в своих исследованиях принцип компьютерного моделирования, применяя мощную программу SplitX. Мы работали на мощной экспериментальной базе, строя свои исследования как на виртуальных, так и на натурных испытаниях", — рассказал РИА Новости советник главного конструктора концерна Михаил Малышевский.

"Алмаз-Антей", выпускающий современные модификации ЗРК "Бук", провел детальные исследования, включавшие опытное поражение самолета ракетой. В качестве мишени был выбран списанный Ил-86, по габаритам и ряду прочих характеристик напоминающий Boeing 777. Специалисты концерна пришли к выводу, что малайзийский самолет могла сбить только ракета комплекса "Бук" 9М38, давно снятая с производства в России, но по-прежнему имеющаяся у Украины.

Принцип стакана

Независимые непрофессиональные расследования, безусловно, нужны, и известно немало случаев, когда их авторам удавалось доказать то, что не удавалось профессионалам. Однако при этом нельзя забывать, что любой дилетантский подход увеличивает вероятность ошибок, что в конечном итоге уводит расследование в сторону и направляет его по ложному пути. Особенно это опасно тогда, когда усилия любителей становятся орудием в руках пропаганды, считает генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

Если на ход официального расследования потенциально могут влиять властные структуры, то на расследование непрофессиональное всегда влияет личная предвзятость авторов, которая неизбежно возникает в таких случаях, как с группой Bellingcat. Хиггинс и его команда всегда декларируют, что используют только общедоступные и открытые источники информации, а значит, не имеют всех необходимых материалов для компетентного расследования, утверждает Михайлов.

"Вступает в силу известный принцип стакана, который, по мнению одних, наполовину полон, по мнению других — наполовину пуст. Интерпретация фактов не должна и не может подменять собой скрупулезного исследования информации во всей ее полноте. В противном случае место фактов неизбежно начинают занимать конспирологические построения, уводящие все дальше от действительности. Мне в своей работе приходилось неоднократно сталкиваться с такими случаями", — говорит Александр Михайлов.

"Лекарство", по мнению ветерана спецслужб, может быть лишь одно: максимальная открытость и прозрачность любой социально значимой информации для общества. Кроме той, которая действительно составляет военную или государственную тайну.