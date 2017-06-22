Европейцы уверены, что Brexit – только начало, показал опрос

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Большинство жителей ведущих европейских стран считают, что в составе ЕС в ближайшее время возможны изменения. Участники социологического опроса "Sputnik.Мнения" из Великобритании, Германии, Италии и Франции выразили уверенность, что из Евросоюза вслед за Соединенным Королевством выйдет как минимум еще одна страна.

Такого мнения придерживаются почти две трети (64%) британцев, более половины немцев (52%) и итальянцев (57%), а также 49% французов. При этом значительная часть опрошенных полагают, что Brexit станет примером сразу для нескольких государств – соответствующий ответ выбрали 55% жителей Британии, 50% итальянцев, 42% французов и 39% итальянцев.

Любопытно, что, согласно результатам исследования, чаще о возможном выходе одного или нескольких государств из ЕС говорит молодежь (возрастом до 35 лет), нежели возрастные респонденты (старше 65 лет). Такие данные были получены в Германии, Франции и Италии. И лишь в Великобритании результат был обратным.

© Sputnik Опрос "Sputnik.Мнения": европейцы уверены, что Brexit – только начало © Sputnik Опрос "Sputnik.Мнения": европейцы уверены, что Brexit – только начало

Респонденты, уверенные в том, что в обозримом будущем Евросоюз не покинет ни одно государство, составляют меньшинство. Такой ответ выбрали треть французов (33%) и итальянцев (32%), 39% немцев и только 18% британцев.

Исследование приурочено к годовщине дня референдума о членстве Британии в ЕС. Опрос для Sputnik проводил с 21 по 25 апреля 2017 года центр IFop. В нем приняли участие 3 203 респондента в возрасте старше 18 лет из Франции, Германии, Италии и Соединенного Королевства. Статистическая погрешность для данных в целом по стране составляет 3,1%.

В июне 2016 года около 52% британцев на референдуме высказались за выход страны из Евросоюза. В конце марта Лондон объявил о запуске процедуры Brexit. Ожидается, что Британия выйдет из ЕС весной 2019 года.

Познакомьтесь с другими исследованиями Sputnik.Мнения >>