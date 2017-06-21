Skype полностью решил проблему с работой сервиса

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Компания Skype сообщила о решении проблемы с работой сервиса, говорится в сообщении компании.

"Вопрос полностью решен", — пишет компания.

Во вторник пользователи Skype по всему миру столкнулись со сбоями в работе сервиса. В частности, они не могли отправлять или получать сообщения, некоторые пользователи видели черную полосу, которая свидетельствует о том, что групповой вызов продолжается, или сталкивались с задержками при добавлении пользователей в список друзей. Компания сообщала, что работает над устранением проблем.

Во вторник вечером Skype сообщила об улучшении работы сервиса, однако проблемы у ряда пользователей все еще сохранялись.

Компания Skype была основана в 2003 году. Штаб-квартира расположена в Люксембурге. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов.