Сыну Гельмута Коля запретили посещать дом покойного отца, сообщили СМИ

БЕРЛИН, 21 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Смерть экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля обострила конфликт между вдовой Майке Коль-Рихтер и его сыновьями от первого брака: полиция была вынуждена вмешаться в визит старшего сына, Вальтера Коля, в дом отца в Людвигсхафене, пишет онлайн-версия еженедельника Spiegel.

По данным еженедельника, Вальтер Коль пытался проникнуть в дом в среду, он звонил и стучал в дверь в течение получаса. Его сопровождали двое внуков "канцлера единства". Вызванные полицейские пояснили Колю-младшему, что в его отношении существует запрет на посещение дома покойного отца.

Адвокат вдовы заявил, что Вальтер Коль специально спровоцировал скандал перед домом. По его словам, ранее он договорился о телефонном разговоре с Вальтером Колем, чтобы обсудить с ним формат участия сыновей и внуков экс-канцлера в церемонии прощания 1 июля. Однако в назначенное время тот не подошел к телефону, несмотря на многочисленные звонки. Вместо этого на следующий день Вальтер прибыл к дому отца без предупреждения и попытался проникнуть внутрь.

Старший сын экс-канцлера отрицает звонки адвоката. Он утверждает, что стал жертвой интриг со стороны вдовы. О смерти отца, по словам Вальтера Коля, он услышал по радио. Отношения с сыновьями у Коля-старшего испортились с момента женитьбы на Майке Рихтер, дети проигнорировали эту церемонию.

По данным Spiegel, скандал разразился и во время утверждения списка гостей на церемонию прощания 1 июля в Страсбурге: вдова настаивала, чтобы канцлер ФРГ Ангела Меркель не выступала с прощальным словом. Якобы Майке Коль-Рихтер заявила Меркель, что с речами должны выступать только иностранные гости, в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Канцлер единства" Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет. Он начал свою политическую карьеру в Рейнланд-Пфальце. С 1982 по 1998 год он возглавлял правительство Германии.