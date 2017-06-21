Сыну Гельмута Коля запретили посещать дом покойного отца, сообщили СМИ
БЕРЛИН, 21 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Смерть экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля обострила конфликт между вдовой Майке Коль-Рихтер и его сыновьями от первого брака: полиция была вынуждена вмешаться в визит старшего сына, Вальтера Коля, в дом отца в Людвигсхафене, пишет онлайн-версия еженедельника Spiegel.
По данным еженедельника, Вальтер Коль пытался проникнуть в дом в среду, он звонил и стучал в дверь в течение получаса. Его сопровождали двое внуков "канцлера единства". Вызванные полицейские пояснили Колю-младшему, что в его отношении существует запрет на посещение дома покойного отца.
Адвокат вдовы заявил, что Вальтер Коль специально спровоцировал скандал перед домом. По его словам, ранее он договорился о телефонном разговоре с Вальтером Колем, чтобы обсудить с ним формат участия сыновей и внуков экс-канцлера в церемонии прощания 1 июля. Однако в назначенное время тот не подошел к телефону, несмотря на многочисленные звонки. Вместо этого на следующий день Вальтер прибыл к дому отца без предупреждения и попытался проникнуть внутрь.
Старший сын экс-канцлера отрицает звонки адвоката. Он утверждает, что стал жертвой интриг со стороны вдовы. О смерти отца, по словам Вальтера Коля, он услышал по радио. Отношения с сыновьями у Коля-старшего испортились с момента женитьбы на Майке Рихтер, дети проигнорировали эту церемонию.
По данным Spiegel, скандал разразился и во время утверждения списка гостей на церемонию прощания 1 июля в Страсбурге: вдова настаивала, чтобы канцлер ФРГ Ангела Меркель не выступала с прощальным словом. Якобы Майке Коль-Рихтер заявила Меркель, что с речами должны выступать только иностранные гости, в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Канцлер единства" Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет. Он начал свою политическую карьеру в Рейнланд-Пфальце. С 1982 по 1998 год он возглавлял правительство Германии.
Архитектор объединенной Европы, бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 88 году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
Лидер одной из крупнейших партий Германии - Христианско-Демократического союза - Коль в течение 16 лет возглавлял правительство ФРГ. На фото: президент России Владимир Путин во время встречи с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем. 2006 год.
Коль сыграл решающую роль в процессе воссоединения ФРГ и ГДР в 1989-1990 годах. На фото: президент СССР Михаил Горбачев и Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль подписывают Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ. 1990 год.
Особые отношения, которые сложились между президентом Франции Франсуа Миттераном и канцлером Германии Гельмутом Колем, сделали возможным подписание Маастрихтского договора и введение единой европейской валюты. На фото: Франсуа Миттеран и Гельмут Коль. 1984 год.
Борис Ельцин и Гельмут Коль обходят строй почетного караула. 1997 год.
Канцлер Гельмут Коль на танке "Леопард" во время визита британских войск в Северную Германию. 1986 год.
Гельмут Коль и Ангела Меркель во время торжеств, посвященных десятилетию с момента объединения Германии. 2000 год.
Канцлер ФРГ Гельмут Коль, президент США Билл Клинтон и его супруга во время встречи лидеров восьми индустриально развитых стран мира. 1997 год.
Гельмут Коль, королева Великобритании Елизавета II, президент США Рональд Рейган и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в Букингемском дворце в Лондоне. 1984 год.
Гельмут Коль в толпе своих сторонников во время первой избирательной кампании в Восточной Германии. 1990 год.
Канцлер Германии Гельмут Коль выступает на Генассамблее ООН. 1992 год.
Канцлер Гельмут Коль с женой Ханнелоре. 1989 год.
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль во время прогулки по Берлину. 2003 год.
Папа Римский Бенедикт XVI беседует с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем во время своего официального визита в Германию. 2011 год.
Бывший канцлер Германии Гельмут Коль выступает на приеме, устроенном в честь его 80-летия. 2010 год.