Террористы ИГ* взорвали главную мечеть Мосула

КАИР, 21 июн — РИА Новости. Иракские военные сообщили, что боевики террористической группировки "Исламское государство"* взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури.

Мечеть находится в старом городе на западе Мосула, где в последнее время продолжаются решающие бои. В июле 2014 года главарь группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади произнес в мечети речь, в которой провозгласил создание международного "халифата" и объявил себя его главой.

"Боевики ИГ совершили еще одно историческое преступление — взорвали мечеть ан-Нури и ее минарет", — говорится в заявлении пресс-службы армии Ирака.

По словам командующего операцией по освобождению провинции Найнава, мечеть ан-Нури и ее минарет Аль Хадба боевики взорвали, когда иракские военные продвинулись вглубь города, достигнув убедительных побед над бандами ИГ.

В среду военный источник сообщил РИА Новости, что иракские военные закрепились в 100 метрах от главной мечети Мосула. Операция в иракском Мосуле продолжается при поддержке коалиции во главе с США с октября 2016 года.

Наступление правительственных сил в квартале Старого города в центре Мосула усложняется средневековой планировкой — район испещрен узкими улочками шириной всего в два-три метра.

Символ радикалов



Именно мечеть ан-Нури, построенную свыше 800 лет назад, лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади выбрал в 2014 году для своей публичной проповеди, в ходе которой провозгласил "халифат" ИГ. Мечеть и находящийся на ее территории "падающий" минарет аль-Хадба после этого стали символом радикалов.

По словам военных, взятие мечети под контроль правительственных частей сильно бы ударил по моральному духу боевиков. Руководители операции по освобождению города в своих ежедневных отчетах оценивали успех операции именно по продвижению к этому объекту.

Иракские силовики в интервью РИА Новости ране заявляли о том, что ИГ в случае отхода с позиций в храмовом комплексе может заминировать его стены, чтобы нанести урон штурмующим частям.

* Террористическая организация, запрещенная в России.