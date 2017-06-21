Тиллерсон рассказал о переговорах с Китаем по проблеме КНДР

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. США и КНР подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Обе стороны (КНР и США) добиваются полной, верифицируемой денуклеаризации Корейского полуострова", — сказал Тиллерсон по итогам переговоров.

"Мы согласились, что наши компании не должны заниматься бизнесом с оказавшимися под санкциями северокорейскими предприятиями", — отметил он.

Тиллерсон добавил, что США ждут, что Китай "сделает свою часть работы" по оказанию давления на КНДР.