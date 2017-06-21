"Хлебное перемирие": Донбасс и Киев договорились о прекращении огня

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (249)

МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины завершился в среду в Минске. Стороны договорились об очередном "тематическом" перемирии. Если ранее призывы к полному прекращению огня в Донбассе были зачастую приурочены к праздникам и началу учебного года, то в этот раз стороны решили добиться перемирия на время уборки урожая сельхозкультур с 24 июня по 31 августа.

"Хлебное перемирие"

На фоне продолжающихся обстрелов, разрушений и жертв, а также обвинений сторонами друг друга в невыполнении минских договоренностей контактная группа по Донбассу предприняла очередную попытку установить режим полного прекращения огня, добиться которого так пока и не удается. По итогам переговоров в среду стороны сообщили о новой попытке – с 24 июня.

"Участники рабочей группы (по безопасности — ред.) выступили с предложением о так называемом "хлебном перемирии" — установить режим полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа", — сказал журналистам по итогам заседания спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Он подчеркнул, что эта инициатива получила поддержку на уровне контактной группы. "Участники (переговоров — ред.) обязались донести ее до своего политического руководства", — добавил Сайдик.

© РИА Новости Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе © РИА Новости Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

Свою приверженность перемирию подтвердили и вовлеченные в конфликт стороны.

Кроме того, по итогам заседания стороны переговоров сообщили, что очередная попытка разведения сил в районе Станицы Луганской в Донбассе запланирована на 26 июня.

Между тем в среду во время поездки в Донбасс первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что ситуация на линии соприкосновения не изменилась за последние три года, стороны конфликта не желают выполнять договоренности, в том числе об отводе вооружения. "По обе стороны линии соприкосновения сохраняется та же ситуация, о которой мы пишем в своих отчетах последние три года. Нежелание сторон следовать минским соглашениям, наличие тяжелого вооружения в местах, где их быть не должно", — сказал Хуг.

Безопасность СММ на контроле



Спецпредставитель ОБСЕ отдельно вынес на обсуждение контактной группы ситуацию с безопасностью сотрудников Специальной мониторинговой миссии в Донбассе. До этого он также неоднократно призывал стороны конфликта уважать мандат персонала миссии и обеспечивать их безопасную работу.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что членам патруля СММ на посту на подконтрольной самопровозглашенной ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием. Несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие. Киев обвинил в нападении ополченцев. Власти ДНР заявили, что задержали нападавших. При этом в ДНР заявили, что нападение носит заказной характер, и обвинили в его организации украинские спецслужбы.

"Не могу не упомянуть о серьезном вчерашнем инциденте, в котором персонал СММ ОБСЕ подвергся нападению и обстрелу в ОРДО (отдельных районах Донецкой области). Подобные инциденты недопустимы", — заявил Сайдик.

Он подчеркнул, что все стороны конфликта несут ответственность за безопасность и свободу передвижения сотрудников миссии. Сайдик отметил, что ждет не только оперативного реагирования сторон на этот инцидент, но "и подтверждения приверженности данному принципу на высшем политическом уровне".

В свою очередь Хуг заявил, что обе стороны конфликта на юго-востоке Украины не желают оказывать содействие работе наблюдателей СММ ОБСЕ. "Работе наших гражданских невооруженных наблюдателей мешают не только мины, но также нежелание сторон содействовать нашей работе", — сказал он на брифинге в Донецке.

Успехи в уточнении списка пленных



Спецпредставитель ОБСЕ заявил, что удовлетворен работой по уточнению списка пленных в Донбассе. Он назвал проделанную за последние две недели работу "существенной". Дипломат особенно выразил удовлетворение тем, что она проходит "предметно, в духе взаимопонимания и взаимного доверия".

Между тем пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что согласование списков для обмена пленными в Донбассе продолжается, Киев ждет конкретных сроков и форматов их освобождения.

Ранее представители Киева, ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен якобы не хотят возвращаться в Донбасс.

"В гуманитарной подгруппе идет процесс согласования списков. Мы ждем определения конкретных сроков и форматов освобождения заложников. В этой работе принимает участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская", — написала Олифер на своей странице в Facebook в среду по итогам переговоров контактной группы в Минске.

Спорный статус

Между тем в политической сфере пока не удается добиться сколь-либо значимых результатов. Более того, представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник заявил РИА Новости, что Киев на заседании контактной группы в среду отказался рассматривать вопрос об особом статусе Донбасса.

"Украинская сторона на переговорах в Минске считает, что для того, чтобы они рассмотрели "формулу Штайнмайера", которую уже дважды согласовали лидеры "нормандского формата", в том числе президент Украины, для них персонально нужно поручение "нормандского формата". На этом основании они сегодня отказались рассматривать механизм вступления в силу особого статуса республик Донбасса, так называемую "формулу Штайнмайера", — сказал Мирошник.

Он подчеркнул, что представители ЛНР расценивают такие действия Киева как сознательное блокирование работы политической подгруппы в Минске. По словам Мирошника, особый статус ЛНР и ДНР — "основа минских соглашений, без его подтверждения и имплементации Киевом продвижение в согласовании и доработке политического пакета минских соглашений крайне затруднительно".

В свою очередь и.о. главы МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова заявила, что затягивание Киевом ситуации с принятием закона об особом статусе Донбасса и продвижение проектов, не соответствующих минским договоренностям, является опасной тенденцией. "Очередное заседание политической группы в Минске прошло в духе уже ставших традиционными попыток представителей Украины всеми способами избежать обсуждения не только своих непосредственных обязательств по минским соглашениям, но и компромиссных механизмов, предложенных странами-гарантами", — сказала Никонорова.

Новый повод для спора



В рамках заседания контактной группы был поднят вопрос о разрабатываемом Киевом законе о реинтеграции Донбасса. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован.

Как заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов, этот законопроект является попыткой создать альтернативу минским соглашениям, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.

"По имеющейся информации, этот разрабатываемый в Киеве законопроект имеет целью создать некую альтернативу одобренным ООН минским соглашениям", — считает Грызлов.

По его словам, законопроект "не предполагает выполнения важнейших условий минских соглашений, а именно особого статуса Донбасса, амнистии и проведения выборов".

"Иначе говоря, этот законопроект не предусматривает комплексного политического решения проблемы. Вместо политического урегулирования делается упор на военное решение", — полагает Грызлов. Таким образом, "возможное принятие законопроекта будет невыполнением соглашений, достигнутых в "нормандском формате" с участием Германии, Франции и России", отметил полпред.

Говоря об этом законопроекте, полпред ДНР Денис Пушилин на переговорах в среду заявил, что "за высокими гуманитарными целями скрываются намерения Украины организовать открытые и полномасштабные военные действия". Об этом сообщила его пресс-секретарь Виктория Талакина.