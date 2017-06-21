СМИ: Uber может возглавить операционный директор Facebook

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Онлайн-сервис такси Uber может возглавить операционный директор Facebook Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg), пишет газета New York Post со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ранее в среду газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что генеральный директор и основатель Uber Трэвис Каланик (Travis Kalanick) покидает свой пост. По данным издания, во вторник пять инвесторов Uber потребовали немедленной отставки главы фирмы. Каланик, который находился в Чикаго, получил письмо от инвесторов с требованиями об отставке и после переговоров согласился на это. Он останется в совете директоров Uber.

"Совет директоров Uber планирует предложить операционному директору Facebook Шерил Сандберг занять вакантную должность главы компании. Идея по приглашению Сандберг принадлежит члену совета директоров Uber Арианне Хаффингтон (Arianna Huffington)", — пишет издание.

Кандидатом на пост главы Uber также является бывший руководитель Disney Том Стаггс (Tom Staggs). Он, по словам источников, уже прошел собеседование на данную должность. Помимо этого, источники сообщили, что компания может нанять также бывшую главу Yahoo! Мариссу Майер (Marissa Mayer) и главу CVS Хелену Фоулкс (Helena Foulkes). В списке кандидатов также могут быть глава AOL Тим Армстронг (Tim Armstrong), гендиректор Turner Джон Мартин (John Martin).

"Шерил — их первый выбор. Но это не значит, что они ее выберут", — приводит газета слова одного из источников. Представители Uber и Сандберг не ответили на запросы газеты о комментариях. Представитель Хаффингтон не был доступен для комментариев.

Uber ─ сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.