В Техасе жителей эвакуировали из-за крушения истребителя с боеприпасами

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Истребитель ВВС США F-16, оснащенный боеприпасами, разбился в районе города Хьюстон (штат Техас), сообщил телеканал CBS.

По данным журналистов, пилоту удалось катапультироваться и сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Инцидент привел к эвакуации всех людей в радиусе полутора километров.

В результате падения военного самолета начался пожар.

UPDATE: F-16 stationed at Ellington Field Joint Reserve Base in Houston crashed on take-off during training flight; pilot safely ejected. pic.twitter.com/hWnhFJMlBf — ABC News (@ABC) 21 июня 2017 г.

​F-16 — многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Разработан американской компанией General Dynamics. Эксплуатируется с 1979 года. Самолет стоит на вооружении 25 стран. По данным на 2014 год, F-16 был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Одно из последних крушений F-16 случилось в июне прошлого года. Самолет пилотажной группы Thunderbirds военной авиации США упал после пролета над академией ВВС в штате Колорадо, пилот катапультировался. Инцидент произошел после церемонии выпуска.