Во Флориде при беспорядках в тюрьме пострадали семь человек

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Шесть сотрудников тюрьмы в американском штате Флорида и один заключенный получили ранения в результате произошедших в учреждении беспорядков, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Беспорядки начались в тюрьме для мужчин-заключенных недалеко от города Панама-Сити примерно в 8 утра по местному времени (16.00 мск). Как сообщила представитель управления исправительных учреждений штата Флорида Мишель Глэди, примерно через полчаса волнения были подавлены.

В настоящий момент ситуация взята под контроль, но угроза безопасности сохраняется.

По данным агентства, в беспорядках участвовали заключенные из нескольких камер, их число не уточняется. Вместимость учреждения составляет около 1,4 тысячи заключенных.