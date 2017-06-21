Макрон назвал ошибкой участие Франции во вторжении в Ливию в 2011 году

РИМ, 21 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Президент Франции Эммануэль Макрон считает ошибкой участие вооруженных сил стран в операции в Ливии в 2011 году и предостерегает от повторения этого сценария в Сирии.

"Со мной придет конец этой форме неоконсерватизма, которую импортировали во Францию 10 лет назад. Демократию нельзя привнести снаружи, не вовлекая народы. Франция не участвовала в войне в Ираке и была в этом права. Но она ошиблась, вступив в войну в Ливии. Каковы были итоги этих вторжений? Уничтоженные страны, в которых процветают террористические группы. Я не хочу, чтобы это произошло в Сирии," — заявил он в интервью ряду европейских СМИ, фрагмент которого опубликовала итальянская газета Il Corriere della Sera.

В середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. Большая часть стран Запада эвакуировала персонал своих представительств, НАТО в том же году начала воздушную кампанию в Ливии.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в октябре 2011 года в стране возникло двоевластие: с одной стороны — избранный на всеобщих выборах парламент, заседающий в Тобруке на востоке страны, с другой — происламский Всеобщий национальный конгресс в Триполи. При этом ряд районов Ливии вообще не контролируется центральными властями, а на территории страны активно действуют боевики ИГ (запрещена в РФ).