Макрон заявил, что уважает Путина и готов откровенно с ним говорить

МАДРИД, 21 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уважает своего российского коллегу Владимира Путина и что откровенно изложил ему на двусторонних переговорах в Париже свою позицию по Украине и Сирии.

"Я уважаю Владимира Путина. У нас с ним состоялся конструктивный обмен мнениями. У нас есть настоящие разногласия, в частности, по поводу Украины, но он видел, какая у меня позиция. Я с ним долго говорил один на один о международных проблемах, а также о защите общественных организаций, свободы в его стране", — сказал Макрон в интервью ряду европейских газет, в том числе, испанской El País.

"Я считаю: надо твердо говорить моим собеседникам, но говорить сначала один на один. Сейчас с Владимиром Путиным есть тема Украины. И есть Сирия", — сказал французский президент.