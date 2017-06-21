США надеются на урегулирование спора стран Персидского залива с Катаром

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты надеются на скорейшее урегулирование спора между странами Персидского залива и Катаром, надеются, что список требований к нему будет исполнимым и разумным, а также благодарят Кувейт за посредническую деятельность в этом урегулировании, говорится в заявлении главы госдепартамента США Рекса Тиллерсона.

"Касаемо продолжающегося спора стран Персидского залива, мы понимаем, что список требований был подготовлен и скоординирован Саудовской Аравией, Эмиратами, Египтом и Бахрейном. Мы надеемся, что список требований будет скоро представлен Катару и будет разумным и исполнимым. Мы поддерживаем посредническую деятельность Кувейта и с нетерпением ждем, когда данный вопрос будет разрешен", — приводит госдеп слова Тиллерсона.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.