Госдеп выразил обеспокоенность обострением ситуации в Нагорном Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (423)

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты обеспокоены недавними нарушениями перемирия в Нагорном Карабахе, призывают стороны к снижению эскалации, говорится в официальном заявлении представителя госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними нарушениями перемирия, которые привели к многочисленным жертвам на линии соприкосновения на прошлой неделе. Мы призываем стороны избегать эскалации и предпринимать непосредственные усилия по снижению напряженности вдоль линии соприкосновения на границе между Арменией и Азербайджаном", — говорится в заявлении.

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики 17 июня заявило о гибели четвертого за последние два дня военнослужащего в результате нарушения режима прекращения огня.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>