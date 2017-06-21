ПАРИЖ, 21 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп в среду провели перестановки в правительстве страны, объявил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

В минувший понедельник после парламентских выборов глава правительства Франции Эдуар Филипп по сложившейся в стране традиции подал президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке и был вновь назначен премьер-министром с поручением сформировать новый кабинет.

По словам Колера, Жан-Ив Ле Дриан вновь назначен главой МИД Франции, Бруно Ле Мэр переназначен министром экономики, Жерар Коллон — министром внутренних дел.

Минобороны Франции возглавила Флоранс Парли, новым министром юстиции стала Николь Белубэ, а министром по европейским делам при МИД Франции стала Натали Луазо — они заменили членов кабинета, покинувших правительство из-за скандала.

Ранее министр юстиции Франсуа Байру, министр обороны Сильви Гулар и министр по европейским делам при МИД Франции Марьель де Сарнез, которые являются членами партии MoDem ("Демократическое движение"), заявили, что не войдут в новый состав состав правительства в связи с расследованием в отношении партии, которая подозревается в фиктивном трудоустройстве членов MoDem в качестве сотрудников Европарламента.