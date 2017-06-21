Порошенко заявил, что не видит альтернативы "нормандскому формату"

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не видит необходимости в смене "нормандского формата" (Франция, Германия, РФ и Украина) или создании параллельного формата переговоров.

"Мы не видим необходимости менять "нормандский формат" и иметь какой-то параллельный трек к минскому процессу. Мы, действительно, обсуждали более активное привлечение наших американских партнеров к "нормандскому формату". Полностью открыты и приветствуем эти шаги, и будем абсолютно приветствовать более активное участие, в том числе представительское, в формате минского процесса, в том числе и в трехсторонней контактной группе", — сказал Порошенко в Вашингтоне по итогам визита в США, следует из трансляции телеканала "112 Украина".

По его мнению, что участие США может принести перезагрузку и быстрые результаты в переговоры по Донбассу.