В Португалии удалось ликвидировать пожар, унесший более 60 жизней

Человек на обочине дороги наблюдает за пожаром в Ансьяо, Лейрия, в Португалии. 18 июня 2017

Человек на обочине дороги наблюдает за пожаром в Ансьяо, Лейрия, в Португалии. 18 июня 2017

МАДРИД, 21 июн – РИА Новости. Сильный пожар в португальском муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия), который начался в субботу и унес жизни 64 человек, удалось ликвидировать.

"Теперь мы сконцентрируемся на периметре с тем, чтобы огонь не распространился далее того, чем он уже распространился", — заявил оперативный командующий службы Гражданской защиты Витор Вас Пинто, слова которого приводит издание Publico.

Успешно идет борьба с огнем и в муниципалитете Пампильоза-да-Серра (округ Коимбра), сообщил президент Португалии Марселу Ребело ди Соуза. В среду он посетил командный пункт в муниципалитете Гойш (Коимбра), где также сложилась крайне тяжелая ситуация. "Будем надеяться, что снижение температуры и силы ветра улучшит положение дел", — сказал он.

Основная техника сейчас переброшена в Гойш, где бушуют два крупных пожара. Здесь работают 16 самолетов и вертолетов. Медицинская помощь была оказана 37 людям, но только двое обратились с легкими ожогами – пожарный и гражданский. Местные жители некоторых из 27 эвакуированных во вторник деревень начали возвращаться в свои дома.

Всего в центральной части Португалии выгорело более 30 тысяч гектаров леса.

В борьбе с огнем в среду задействованы более трех тысяч человек, в том числе пожарные и военные из Испании, а также самолеты из Португалии, Испании, Италии, Франции.

В субботу в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия) вспыхнул мощнейший пожар. Власти объявили, что причиной стала ударившая в дерево молния во время сухой бури. Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой местности. Десятки человек оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера, 30 из них погибли в собственных машинах. Число погибших составило 64 человека, лишь половину из них удалось идентифицировать. Число пострадавших в пожарах превысило уже 200 человек.

В среду глава ассоциации "Лига португальских пожарных" Жайме Марта Суариш опроверг официальную версию: по его данным, пожар вспыхнул за два часа до начала сухой бури, он имеет "криминальное происхождение".

В адрес властей страны, в первую очередь главы МВД Конштансы Урбаны ди Соузы, звучит резкая критика в связи с массовой гибелью людей. В частности, непонятно, по каким причинам не были перекрыты трассы, где горел лес. Более 40 человек погибли на одной из дорог: 30 — в собственных машинах, часть людей — когда шли пешком по дороге, объятой пламенем.