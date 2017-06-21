В Португалии удалось ликвидировать пожар, унесший более 60 жизней

МАДРИД, 21 июн – РИА Новости. Сильный пожар в португальском муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия), который начался в субботу и унес жизни 64 человек, удалось ликвидировать.
"Теперь мы сконцентрируемся на периметре с тем, чтобы огонь не распространился далее того, чем он уже распространился", — заявил оперативный командующий службы Гражданской защиты Витор Вас Пинто, слова которого приводит издание Publico.
Успешно идет борьба с огнем и в муниципалитете Пампильоза-да-Серра (округ Коимбра), сообщил президент Португалии Марселу Ребело ди Соуза. В среду он посетил командный пункт в муниципалитете Гойш (Коимбра), где также сложилась крайне тяжелая ситуация. "Будем надеяться, что снижение температуры и силы ветра улучшит положение дел", — сказал он.
Основная техника сейчас переброшена в Гойш, где бушуют два крупных пожара. Здесь работают 16 самолетов и вертолетов. Медицинская помощь была оказана 37 людям, но только двое обратились с легкими ожогами – пожарный и гражданский. Местные жители некоторых из 27 эвакуированных во вторник деревень начали возвращаться в свои дома.
Всего в центральной части Португалии выгорело более 30 тысяч гектаров леса.
В борьбе с огнем в среду задействованы более трех тысяч человек, в том числе пожарные и военные из Испании, а также самолеты из Португалии, Испании, Италии, Франции.
В субботу в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия) вспыхнул мощнейший пожар. Власти объявили, что причиной стала ударившая в дерево молния во время сухой бури. Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой местности. Десятки человек оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера, 30 из них погибли в собственных машинах. Число погибших составило 64 человека, лишь половину из них удалось идентифицировать. Число пострадавших в пожарах превысило уже 200 человек.
В среду глава ассоциации "Лига португальских пожарных" Жайме Марта Суариш опроверг официальную версию: по его данным, пожар вспыхнул за два часа до начала сухой бури, он имеет "криминальное происхождение".
В адрес властей страны, в первую очередь главы МВД Конштансы Урбаны ди Соузы, звучит резкая критика в связи с массовой гибелью людей. В частности, непонятно, по каким причинам не были перекрыты трассы, где горел лес. Более 40 человек погибли на одной из дорог: 30 — в собственных машинах, часть людей — когда шли пешком по дороге, объятой пламенем.
Лесные пожары регулярно бушуют в Португалии летом, однако такого количества жертв, как в этом году в округе Лейрия, еще не было.
Всего на территории страны зафиксировано 30 очагов возгорания.
Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитетах Педроган-Гранди, Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера в 200 километрах от Лиссабона.
Причиной мощнейшего пожара в муниципалитетах Педроган-Гранди стала ударившая в дерево молния.
Из-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой гористой местности.
В муниципалитете Педроган-Гранди сгорело или продолжает гореть 95% леса.
Жертвами разгула стихии на данный момент уже стали 62 человека, еще около 60 получили ранения.
Большинство жертв оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера: 30 из них погибли в собственных машинах.
Шестерым людям в Педроган-Гранди удалось спастись в резервуаре с водой.
Российских туристов среди пострадавших и погибших от пожаров в Португалии нет.
Из-за мощнейшего пожара были эвакуированы два поселка в муниципалитете Педроган-Гранди и один в муниципалитете Фигейро-душ-Виньюш.
Точное число эвакуированных неизвестно – речь может идти о 150-200 местных жителях.
В трех муниципалитетах округа Лейрия на неопределенный срок отменены экзамены в учебных заведениях.
В стране объявлен трехдневный траур.
Всего в тушении пожаров в Португалии принимают участие более двух тысяч пожарных и военных, а также 685 транспортных средств.
Два испанских самолета-амфибии направлены на помощь португальским пожарным. Помощь Португалии также предложили Франция, Германия и ЕС.
Тушению огня мешает жаркая погода, установившаяся в Португалии, а также сильные порывы ветра.
Ростуризм рекомендует россиянам, находящимся в Поругалии, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров.
Президент России Владимир Путин направил португальскому коллеге Марселу Ребелу ди Созе телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, унесших жизни десятков людей.