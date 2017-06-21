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В мире

В Португалии удалось ликвидировать пожар, унесший более 60 жизней

20:1821.06.2017
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© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraЧеловек на обочине дороги наблюдает за пожаром в Ансьяо, Лейрия, в Португалии. 18 июня 2017Человек на обочине дороги наблюдает за пожаром в Ансьяо, Лейрия, в Португалии. 18 июня 2017
© AFP 2017 / Patricia De Melo Moreira

МАДРИД, 21 июн – РИА Новости. Сильный пожар в португальском муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия), который начался в субботу и унес жизни 64 человек, удалось ликвидировать.

Лесные пожары в Португалии. Архивное фото
© AFP 2017 / Joana Sousa
Пожар в Португалии могли спровоцировать, сообщили СМИ
"Теперь мы сконцентрируемся на периметре с тем, чтобы огонь не распространился далее того, чем он уже распространился", — заявил оперативный командующий службы Гражданской защиты Витор Вас Пинто, слова которого приводит издание Publico.

Успешно идет борьба с огнем и в муниципалитете Пампильоза-да-Серра (округ Коимбра), сообщил президент Португалии Марселу Ребело ди Соуза. В среду он посетил командный пункт в муниципалитете Гойш (Коимбра), где также сложилась крайне тяжелая ситуация. "Будем надеяться, что снижение температуры и силы ветра улучшит положение дел", — сказал он.

Основная техника сейчас переброшена в Гойш, где бушуют два крупных пожара. Здесь работают 16 самолетов и вертолетов. Медицинская помощь была оказана 37 людям, но только двое обратились с легкими ожогами – пожарный и гражданский. Местные жители некоторых из 27 эвакуированных во вторник деревень начали возвращаться в свои дома.

Всего в центральной части Португалии выгорело более 30 тысяч гектаров леса.

В борьбе с огнем в среду задействованы более трех тысяч человек, в том числе пожарные и военные из Испании, а также самолеты из Португалии, Испании, Италии, Франции.

Лесной пожар в Португалии
© REUTERS / Rafael Marchante
Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 63 человек
В субботу в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия) вспыхнул мощнейший пожар. Власти объявили, что причиной стала ударившая в дерево молния во время сухой бури. Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой местности. Десятки человек оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера, 30 из них погибли в собственных машинах. Число погибших составило 64 человека, лишь половину из них удалось идентифицировать. Число пострадавших в пожарах превысило уже 200 человек.

В среду глава ассоциации "Лига португальских пожарных" Жайме Марта Суариш опроверг официальную версию: по его данным, пожар вспыхнул за два часа до начала сухой бури, он имеет "криминальное происхождение".

В адрес властей страны, в первую очередь главы МВД Конштансы Урбаны ди Соузы, звучит резкая критика в связи с массовой гибелью людей. В частности, непонятно, по каким причинам не были перекрыты трассы, где горел лес. Более 40 человек погибли на одной из дорог: 30 — в собственных машинах, часть людей — когда шли пешком по дороге, объятой пламенем.

Буйство огня: лесные пожары в Португалии
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraЛесные пожары регулярно бушуют в Португалии летом, однако такого количества жертв, как в этом году в округе Лейрия, еще не было.Пожарный расчет во время пожара в Пенеле, Коимбра, в центре Португалии. 18 июня 2017
© AFP 2017 / Patricia De Melo Moreira
Лесные пожары регулярно бушуют в Португалии летом, однако такого количества жертв, как в этом году в округе Лейрия, еще не было.
© AP Photo / SICВсего на территории страны зафиксировано 30 очагов возгорания.Последствия лесных пожаров в Португалии
© AP Photo / SIC
Всего на территории страны зафиксировано 30 очагов возгорания.
© AFP 2017 / Miguel RiopaПожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитетах Педроган-Гранди, Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера в 200 километрах от Лиссабона.Жители деревни Мега Фандейра наблюдают за лесными пожарами
© AFP 2017 / Miguel Riopa
Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитетах Педроган-Гранди, Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера в 200 километрах от Лиссабона.
© AFP 2017 / Miguel RiopaПричиной мощнейшего пожара в муниципалитетах Педроган-Гранди стала ударившая в дерево молния.Лесные пожары в Португалии
© AFP 2017 / Miguel Riopa
Причиной мощнейшего пожара в муниципалитетах Педроган-Гранди стала ударившая в дерево молния.
© REUTERS / Guillermo MartinezИз-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой гористой местности.Последствия лесных пожаров в Португалии
© REUTERS / Guillermo Martinez
Из-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой гористой местности.
© REUTERS / Axel BuggeВ муниципалитете Педроган-Гранди сгорело или продолжает гореть 95% леса.Самолет пролетает над дымом от лесных пожаров в Португалии
© REUTERS / Axel Bugge
В муниципалитете Педроган-Гранди сгорело или продолжает гореть 95% леса.
© REUTERS / Miguel VidalЖертвами разгула стихии на данный момент уже стали 62 человека, еще около 60 получили ранения.Последствия лесных пожаров в Португалии
© REUTERS / Miguel Vidal
Жертвами разгула стихии на данный момент уже стали 62 человека, еще около 60 получили ранения.
© AFP 2017 / Miguel RiopaБольшинство жертв оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера: 30 из них погибли в собственных машинах.Лесные пожары в Португалии
© AFP 2017 / Miguel Riopa
Большинство жертв оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера: 30 из них погибли в собственных машинах.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraШестерым людям в Педроган-Гранди удалось спастись в резервуаре с водой.Жители наблюдают за лесными пожарами в Фигейро-дос-Виньосе, Португалия
© AFP 2017 / Patricia De Melo Moreira
Шестерым людям в Педроган-Гранди удалось спастись в резервуаре с водой.
© REUTERS / Rafael MarchanteРоссийских туристов среди пострадавших и погибших от пожаров в Португалии нет.Помощь местным жителям в зоне лесных пожаров в Португалии
© REUTERS / Rafael Marchante
Российских туристов среди пострадавших и погибших от пожаров в Португалии нет.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraИз-за мощнейшего пожара были эвакуированы два поселка в муниципалитете Педроган-Гранди и один в муниципалитете Фигейро-душ-Виньюш.Лесные пожары в Португалии
© AFP 2017 / Patricia De Melo Moreira
Из-за мощнейшего пожара были эвакуированы два поселка в муниципалитете Педроган-Гранди и один в муниципалитете Фигейро-душ-Виньюш.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraТочное число эвакуированных неизвестно – речь может идти о 150-200 местных жителях.Сотрудник полиции в зоне лесных пожаров в Португалии
© AFP 2017 / Patricia De Melo Moreira
Точное число эвакуированных неизвестно – речь может идти о 150-200 местных жителях.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraВ трех муниципалитетах округа Лейрия на неопределенный срок отменены экзамены в учебных заведениях.Последствия лесных пожаров в Португалии
© AFP 2017 / Patricia De Melo Moreira
В трех муниципалитетах округа Лейрия на неопределенный срок отменены экзамены в учебных заведениях.
© REUTERS / Rafael MarchanteВ стране объявлен трехдневный траур.Местные жители сидят возле дома во время лесных пожаров в Португалии
© REUTERS / Rafael Marchante
В стране объявлен трехдневный траур.
© REUTERS / Rafael MarchanteВсего в тушении пожаров в Португалии принимают участие более двух тысяч пожарных и военных, а также 685 транспортных средств.Тушение лесных пожаров в Португалии
© REUTERS / Rafael Marchante
Всего в тушении пожаров в Португалии принимают участие более двух тысяч пожарных и военных, а также 685 транспортных средств.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraДва испанских самолета-амфибии направлены на помощь португальским пожарным. Помощь Португалии также предложили Франция, Германия и ЕС.Последствия лесных пожаров в Португалии
© AFP 2017 / Patricia De Melo Moreira
Два испанских самолета-амфибии направлены на помощь португальским пожарным. Помощь Португалии также предложили Франция, Германия и ЕС.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraТушению огня мешает жаркая погода, установившаяся в Португалии, а также сильные порывы ветра.Местные жители деревни Торгал во время лесных пожаров в Португалии
© AFP 2017 / Patricia De Melo Moreira
Тушению огня мешает жаркая погода, установившаяся в Португалии, а также сильные порывы ветра.
© REUTERS / Miguel VidalРостуризм рекомендует россиянам, находящимся в Поругалии, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров.Волонтеры разгружают продовольствие на пожарной станции в Педрогао Гранде, Португалия
© REUTERS / Miguel Vidal
Ростуризм рекомендует россиянам, находящимся в Поругалии, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зоны лесных пожаров.
© AFP 2017 / Patricia De Melo MoreiraПрезидент России Владимир Путин направил португальскому коллеге Марселу Ребелу ди Созе телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, унесших жизни десятков людей.Лесные пожары в Португалии
© AFP 2017 / Patricia De Melo Moreira
Президент России Владимир Путин направил португальскому коллеге Марселу Ребелу ди Созе телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, унесших жизни десятков людей.
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